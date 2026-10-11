Nestala je 86-godišnjakinja u Žeževici, policija moli za pomoć

Splitsko-dalmatinska policija traga za Marom Pejković (86), koja je nestala na području Žeževice u općini Šestanovac. Policija poziva građane da pomognu u njezinu pronalasku.

Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO), Mara Pejković rođena je 1940. godine, a kao datum njezina nestanka naveden je 7. listopada 2026. godine. Visoka je 165 centimetara, srednje je tjelesne građe i ima plave oči. Prebivalište joj je u Pejkovićima, u Žeževici.

Iz policije su izvijestili da su zaprimili prijavu nestanka i pokrenuli potragu. Njezini osobni podaci i fotografija objavljeni su u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Policija poziva sve koji imaju informacije o Mari Pejković da odmah nazovu 192 ili se jave najbližoj policijskoj postaji.

Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adrese nestali@nestali.hr i splitsko-dalmatinska@policija.hr.