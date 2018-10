Nestao šef Interpola: U rujnu otišao u Kinu i nije se vratio

Francuska policija pokrenula je istragu zbog nestanka Menga Hongweija, šefa međunarodne kriminalističko-policijske organizacije Interpol.

Posljednji zabilježeni kontakt s Hongweijem bio je krajem rujna, kada je putovao u rodnu Kinu, javlja Reuters.

BREAKING: French police open an investigation after Interpol president Meng Hongwei (China) was reported missing after not returning from a recent trip to China. pic.twitter.com/GIbM3PXp1m