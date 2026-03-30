Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države
Netanyahu naredio širenje vojnih operacija; Pakistan se nudi kao domaćin pregovora
'Mogli bismo Harg zauzeti vrlo lako'
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za Financial Times (FT) objavljenom u nedjelju da želi "uzeti naftu u Iranu" te da bi američke snage mogle zauzeti otok Harg, središte iranskog izvoza nafte, prenose Reuters i BBC.
"Da budem iskren, najdraže bi mi bilo uzeti naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD-u kažu: 'Zašto to radite?'. Ali to su glupi ljudi", rekao je američki predsjednik za FT.
Taj bi potez mogao značiti zauzimanje Harga, signalizirao je Trump.
"Možda ćemo zauzeti otok Harg, a možda nećemo. Imamo puno opcija", kazao je Trump u intervjuu, istaknuvši da bi zauzimanje značilo i dugoročniji ostanak američkih snaga na otoku, prenosi BBC.
Na pitanje o iranskim obrambenim snagama na otoku, američki predsjednik izjavio je da misli da "nemaju nikakvu obranu".
"Mogli bismo ga (Harg) zauzeti vrlo lako", kazao je Trump.
Predsjednikovi komentari uslijedili su nakon što je još 3.500 američkih vojnika pristiglo na Bliski istok dok rastu strahovanja da bi daljnja eskalacija mogla američke snage izložiti iranskim napadima,
Trump je dodao da neizravni pregovori između SAD-a i Irana preko pakistanskih "izaslanika" dobro napreduju, ali odbio je komentirati je li skoro primirje moguće.
"Dogovor bi mogao biti postignuti prilično brzo", rekao je američki predsjednik u intervjuu, prema izvješću BBC-a.
Već sredinom ožujka američke snage izvele su veliki ciljani napad na Harg, pogodivši preko 90 iranskih vojnih meta, izvijestilo je tada Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
Otok je od Hormuškog tjesnaca udaljen oko 500 kilometara prema sjeverozapadu, a na njemu je smješten najveći iranski naftni terminal preko kojeg Teheran izvozi 90 posto svoje nafte.
U raketnom napadu ubijen pripadnik UN‑ove mirovne misije
Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) priopćila je u ponedjeljak da je jedan njezin pripadnik poginuo u eksploziji projektila na položaju u južnom Libanonu u nedjelju. Drugi je pripadnik teško ranjen, stoji u priopćenju objavljenom rano u ponedjeljak.
"Ne znamo porijeklo projektila. Pokrenuli smo istragu kako bismo ustanovili sve činjenice", dodaju iz UNIFIL‑a.
Eksplozija se dogodila na UNIFIL‑ovom položaju u blizini sela Adchit al-Qusayr na jugu Libanona, nedaleko od granice s Izraelom. Na tom se području izraelska vojska već gotovo mjesec dana bori s Hezbolahom.
UN‑ova misija proteklih se godina nekoliko puta našla na nišanu obiju strana, podsjeća Reuters.
Početkom ožujka oružane snage Gane objavile su da je sjedište ganskog mirovnog bataljuna Ujedinjenih naroda u Libanonu pogođeno raketnim napadima u kojima su teško ozlijeđena dva vojnika.
Izraelska vojska naknadno je priznala da su projektili ispaljeni iz njezinog tenka toga dana pogodili UN‑ov položaj u južnom Libanonu, ozlijedivši ganske pripadnike mirovne misije.
Prema navodima izraelske vojske, njezini su pripadnici odgovarali na protutenkovski projektil Hezbolaha, koji je ozlijedio dva izraelska vojnika.
"Još jednom pozivamo sve dionike da ispunjavaju svoje obveze prema međunarodnom pravu i da u svakom trenutku osiguravaju sigurnost i zaštitu UN‑ovog osoblja i imovine, uključujući suzdržavanjem od akcija koje bi mogle u opasnost dovesti pripadnike mirovne misije", objavio je UNIFIL.
Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku kad je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. ožujka, iskazujući solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Izrael i SAD napali Iran. Napad Hezbolaha bio je okidač za novu izraelsku ofenzivu protiv te skupine, napominje Reuters.
Hrvatski pripadnik mirovne misije evakuiran je iz Libanona 12. ožujka u sklopu operacije izvlačenja njemačkih vojnika koju je pokrenula SR Njemačka, izvijestili su tada iz Ministarstva obrane.
Pakistan je spreman biti domaćin iransko-američkim mirovnim pregovorima
Pakistan je spreman biti domaćin pregovora između SAD-a i Irana idućih dana, rekao je pakistanski ministar vanjskih poslova Išak Dar u nedjelju, a prenosi njemačka agencija dpa.
"Pakistanu će biti čast da bude domaćin i posrednik u pregovorima između dviju strana u sljedećim danima u svrhu sveobuhvatnog i dugotrajnog rješenja tekućeg sukoba", priopćio je ministar, dok američko-izraelski rat s Iranom ulazi u svoj drugi mjesec.
Dar nije otkrio druge detalje vezano uz vremenski okvir pregovora, no rekao je da su i SAD i Iran izrazili povjerenje u ulogu Islamabada.
Do najave dolazi nakon sastanka ministara vanjskih poslova Pakistana, Saudijske Arabije, Turske i Egipta u sklopu nastojanja da se dvije strane približe pregovaračkom stolu.
"Ministri vanjskih poslova potvrdili su jedinstvo kako bi obuzdali situaciju, smanjili rizik od vojnih eskalacija i stvorili uvjete za strukturirane pregovore između relevantnih strana", navodi se u priopćenju.
Dar je rekao da su kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres također izrazili podršku mirovnoj inicijativi.
Rekao je da se Pakistan i dalje aktivno angažira s američkim vodstvom u sklopu nastojanja za deeskalaciju situacije i pronalaženje mirnog rješenja sukoba.