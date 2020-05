Milanović nakon Okučana: Netko je htio da se ovo dogodi

Zoran Milanović se nakon odlaska iz Okučana oglasio na Facebooku i komentirao svoj odlazak i što se dogodilo. Njegov status prenosimo u cijelosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović napustio obilježavanje Bljeska

Predsjednik Milanović: 'Oznaka ZDS u Okučanima je gaženje žrtava' Predsjednik Milanović: 'Oznaka ZDS u Okučanima je gaženje žrtava' Reporter: Franjo Lepan Posted by 24sata Politiko on Thursday, April 30, 2020

Došao sam u Okučane odati počast onima koji su pali za Hrvatsku. Moji stavovi su poznati, govorim ih javno, bez namjere da bilo koga uvrijedim, ali nekada neke stvari morate reći jasno.

U organizaciji ovog skupa moj Ured nije sudjelovao, ovo je organizacija Ministarstva hrvatskih branitelja i pristali smo na sve elemente protokola; da branitelji i obitelji polažu vijenac prvi, a premijer i predsjednik drugi, to je u redu.

Međutim, ovdje se jedan od sudionika koji je trebao polagati vijenac prije mene skinuo u odoru sa znakom i grbom "Za dom spremni", u tome ne želim sudjelovati. To je stvar organizatora koji je o tome mogao voditi računa i to je moj stav. Žao mi je, to je namjerna provokacija s kojom smo računali, ona se dogodila i ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj.

Ovo se nažalost moralo dogoditi jer je netko htio da se to dogodi. Ubuduće, gdje god bude ovakva situacija ja u tome neću sudjelovati. Za organizaciju nisam odgovoran, a premijera i predsjednika Sabora razumijem, oni moraju.

Dokle god uvjeti budu ovakvi, a ovo je netko namjerno napravio ja u tome neću sudjelovati. Oznaci "Za dom spremni" nije mjesto na ovakvom mjestu.

