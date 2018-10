'Netko manipulira migrantima i govori im da prijeđu granicu...'

Oko 200 migranata pokušalo je u srijedu iz Velike Kladuše ući u Hrvatsku na graničnom prijelazu Maljevac. Granični prijelaz do daljnjeg je zatvoren.

- Ostat ćemo na granici, kampirat ćemo tu sve dok nam hrvatska policija ne dozvoli da prijeđemo granicu. Želimo u Europsku uniju, ne želimo u Hrvatsku ni Italiju odakle nas vraćaju i tuku. Mjesecima se vrtimo u krug u Bosni i Hercegovini, neki prijeđu granicu s Hrvatskom pa nas vrate u Bosnu. Sada nećemo odustati, imamo pravo ići na bolje, u Europu, a samo uz pomoć humanitarnih organizacija i medija to možemo - rekao je jedan od migranata u Velikoj Kladuši za Večernji list. Dodao je kako je u Iranu ostavio veliko imanje, tri posla i automobile jer je ostao bez svega.

Lokalni bosanski mediji potvrdili su za Večernji list da migrant, kao i ostali, priča već napamet naučenu priču da je hrvatska policija gruba i da ih tuče. Njih su okrivili i za tri ozlijeđena migranta koji su pokušali prijeći granicu.

No, hrvatska policija je u srijedu odbila nalet samo dijela migranata. Ostale je zaustavila bosanskohercegovačka policija. Tri migranta, dvoje muškaraca i jedna žena, ozlijeđeni su u naguravanju s tamošnjom policijom i zbrinuti u bolnici u Velikoj Kladuši.

Kad su se približili hrvatskoj policiji, migranti su na službenike bacali kamenje, boce i druge predmete koje su donijeli na granicu, pri čemu su tri hrvatska policajca ozlijeđena. Ministar Božinović istaknuo je u srijedu navečer kako su svi policajci u dobrom stanju i lakše ozlijeđeni te napomenuo da hrvatska policija ne primjenjuje nasilje na granici.

Hrvatska policija postavila je na granici željeznu ogradu, a ubrzo su stigli i specijalni policajci. Bosanskohercegovački policajci također su zadobili ozljede prstiju.

Migranti koji su zaposjeli granični prijelaz uglavnom su mladi ljudi, muškarci u 20-ima i 30-ima, ima tek nekoliko obitelji s malom djecom. Inače su smješteni u kampu u Velikoj Kladuši i tamo ih je oko 400-500. Njih 50-ak otišlo je već u utorak na granicu i podignulo šatore. Tvrde da se neće maknuti sve dok ih hrvatska policija ne pusti preko granice. Na pitanje znaju li da ne smiju prijeći hrvatsku granicu, odgovaraju da mogu, da moraju, da imaju pravo na to.

- Vjerujte mi, netko njima manipulira, sve je to smišljeno. Pa pogledajte onog čovjeka koji, kada dođe među ljude na granicu, svi idu za njim, tada nastaje komešanje, graja. On je očito vođa. Prije par dana smo u mjestu primijetili ljude koji obilaze migrante i koji su im počeli govoriti da mogu preko granice. To su neki volonteri. Oni i govore da mogu preko granice, iako oni imaju moderne mobitele, surfaju stalno i jako dobro znaju da ne mogu preko hrvatske granice. Ovdje ih je u Velikoj Kladuši oko 250, vjerujte mi to je ništa kakva je situacija u Bihaću. Tamo je katastrofa, na tisuće ih je. Ovdje još ne napadaju nas mještane već se tuku i ubijaju međusobno. Nisu još napali nas, ali u Bihaću napadaju i mještane. Neki provaljuju u kuće, neki čak spavaju u hotelu. Mi želimo da se to riješi - pričaju mještani Velike Kladuše za Večernji.

- Mi nećemo otići. Pozvali smo i migrante koji su u Bihaću da dođu u Veliku Kladušu da zajedno napravimo pritisak na hrvatsku policiju da nas pusti - kazali su migranti.

