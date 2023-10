'Netko povezan s nekom strankom premještao je svinje nelegalno, postoji zapis o tome'

Na sastanku se nije pričalo o ostavci, svaki zahtjev iznesen u javnosti je legitiman, svatko ima pravo na njega, struka nije pronašla neke greške u postupanju Ministarstva poljoprivrede, poručila je ministrica Marija Vučković upitana je li se na današnjem sastanku oko afričke svinjske kuge, na kojem je bio i premijer Andrej Plenković, razgovaralo i o zahtjevima svinjogojaca za njenom ostavkom.

Novinari su je upitali i za njenu raniju izjavu da su neke desne opcije premještale svinje.

- Nisam ja rekla da su desne opcije premještale svinje, znam točno što sam rekla. Ja sam gospodinu Pavličeku (zastupniku Suverenista u Saboru, op.a) rekla da provjeri da li su osobe, koje su povezane s desnim opcijama, a referirala sam se na pitanje o desnim opcijama, možda nelegalno premještale svinje iz općine koja je u tom trenutku bilo visoko zarazna u općinu koja je bila epidemiološki mirna. On nije odgovorio na to pitanje jer vjerojatno smatra da ne treba provjeriti. Pitao se može li niže, a, naravno, to ne bi ni bilo postavljeno kao pitanje da ne znam već odgovor i da ga nemam na papiru - poručila je istaknuvši kako je jedna osoba premještala nelegalno svinje, što je, naglasila je, utvrđeno zapisnikom inspekcije.

- Ja neću ime reći jer to nije moja zadaća, postoje zapisnici, prijave, odredbe koje se odnose na tajnost podataka. Ovo što govorim je točno i neću reći ni riječi viška - kazala je ne želeći otkriti o kome se radi i s kojom strankom je ta osoba povezana.

- Radi se o politički aktivnim osobama u nekim političkim strankama - rekla je.

Na sastanku su bili predstavnici veterinarske struke, veterinarske komore, poljoprivredne komore, gospodarske komore, državnog inspektorata...

- Jednoglasna je podrška za sve mjere koje se provode - istaknula je Vučković dodavši kako je epidemija najraširenija u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je najveća gustoća ekstenzivnog uzgoja svinja.

- U Brodsko-posavskoj je situacija dobra, ostala su tri slučaja u dvije jedinice lokalne samouprave, a posljednje se bolest pojavila i u Osječko-baranjskoj u općini Semeljci, ali to epidemiološki nije neočekivano - rekla je ministrica.

Afrička svinjska kuga prijetnja je u cijelom svijetu, naglasila je Lorena Jemeršić iz Veterinarskog instituta.

- U Europi je karakteristika ove bolesti da su rezervoari divlje svinje koje zadržavaju virus u okolišu nakon ugibije. Riječ je o bolesti koja se vrlo često prenosi ljudskim faktorom, bilo kontaminiranom hranom, samim čovjekom, priborom... Nema cjepiva niti lijeka za tu bolest, jako se brzo i lako širi, izuzetno je tvrdokoran virus, vrlo opasan i spada među tri najopasnija u veterinarskoj medicini zato što se jako teško nadzire i jako teško suzbija - poručila je navevši slučaj Španjolske, koja je više od tri desetljeća suzbijala ovu bolest, ili Sardinije na kojoj je od 1970-ih nisu uspjeli suzbiti još uvijek.

- Virus je izuzetno otporan, u svježem mesu može biti od pet dana do tri tjedna infektivan, može biti u šunki i do 400 dana infektivan, u smrznutom mesu može opstati godinama. I ako netko zamrzne meso, može se dogoditi godinama kasnije da se ponovno bolest pojavi ukoliko meso, otpadci mesa, dođu u doticaj sa svinjama - naglasila je.

U Hrvatskoj je svinje u vanjskom uzgoju nemoguće zaštiti od ovog virusa, dodala je.

- Zato je na svima nama da se odgovorno ponašamo i da pravilno držimo svinje - kazala je.

S Instituta su istaknuli još i kako u suzbijanju afričke svinjske kuge sudjeluju još od 2018. godine.

Hrvatska ima malo više od 2000 veterinara, naveli su iz veterinarske komore apeliravši na posjednike da se pridržavaju svih mjera Ministarstva.

- Imamo svake napise u javnosti, to nam trenutno ne ide u korist, moramo svi zajedno raditi na tome, pogotovo svinjogojci zajedno s veterinarima, slušati sve savjet. Vlasnici moraju shvatiti da se nećemo uspjeti othrvati ovoj bolesti ako neće ozbiljno shvatiti sve propisane mjere - istaknuli su.

Najvažnije je da će svi biti obeštećeni koji su se našli ili će se naći u ovoj situaciji, poručio je Mladen Jakopović iz poljoprivredne komore.

- Ako će biti potrebno, ako struka tako procijeni, možda će biti potrebno ići i u rizičnije mjere da se što prije zaustavi to širenje - rekao je navevši kao jednu od rizičnijih mjera ukopavanje svinja u duboke jame ukoliko će biti potrebno da se ubrza zbrinjavanje svinja.

No, ministrica je odmah rekla kako za to neće biti potrebno jer kafilerija u kojoj se zbrinjavanju (u suvlasništvu ministra Gordana Grlića Radmana, op.a) ima dovoljne kapacitete. Ako bi se uvodilo ukopavanje u jame, istaknula je, zbrinjavale bi se na taj način svinje bez kliničke slike, dakle zdrave koje su u riziku.