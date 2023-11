Neurokirurg Chudy: Psihološka testiranja liječnika neka bolnica ima, druga nema. To nije dobro

Neurokirurg Darko Chudy gostovao je u emisiji 'Nedjeljom u dva'. Opisao je zašto je protiv psihološkog testiranja liječnika. Kaže da ona nisu standardizirana, da ih neka bolnica ima, druga nema i da se događa da testiranja ne prolaze vrhunski liječnici.

Dr. Chudy govorio je i o tome kako je kao liječnik sudjelovao i u Domovinskom ratu, prenosi HRT.

Kao liječnik bio je dragovoljac Domovinskog rata, a u Vukovar je išao kad je bila evakuacija civila i ranjenika 21. prosinca 1991.



- Bio sam sa Zvonkom Čuvalom u Renaultu 4 doma zdravlja Đakovo. Čekali smo da se ukrca i posljednji kamion u tom velikom konvoju. To je bio naš zadatak - kazao je dr. Chudy.

Objasnio je i o psihološkim testiranjima zbog kojih navodno liječnici idu iz Hrvatske. Kaže da to nije neka borba za pravdu, već više borba za mlade ljude, koji stvarno žele ostati u Hrvatskoj.

Foto: HRT

- Psihološka testiranja nisu standardizirana. Jedna bolnica ima psihološka testiranja, druga nema. Psihološko testiranje dolazi nakon što je kandidat za specijalizaciju završio Medicinski fakultet, položio sve ispite na fakultetu, položio državni ispit, dobio od Hrvatske liječničke komore odobrenje za samostalni rad, radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, hitnoj pomoći - i sad dobiva psihološko testiranje, na psihološkom testiranju ne prolazi. To nije dobro - kazao je pa dodao:



- Ako javno želite slikovito da prikažem zašto to nije dobro, reći ću vam. Bili smo na europskom kongresu u Stockholmu. Okupila se 'krema' neurokirurga koja se bave dubokom mozgovnom stimulacijom. Vrhunski stručnjak, profesor s Queen Square Hospital u Londonu, hvali rad docentice Marine Raguž. To je neurokirurginja koja radi u Zavodu za neurokirurgiju u Dubravi. Ona ne bi prošla na psihološkom testiranju. Ne bi prošli ni neki drugi. Vidio sam da na tim psihološkim testiranjima ne bi prošli oni koji su u toj 'top ten tablici' - rekao je Chudy i opisao što sve tablica obuhvaća. Onda vidiš, kaže doktor, da oni koji su bili u prvih deset (top ten) nisu primljeni.





- Ja koji sam u tom poslu 10, 20 godina, dobro znam što treba i kakav treba biti liječnik u takvom vrlo zahtjevnom i vrlo odgovornom poslu. Ja nemam eliminacijsku moć kao što ima psihološko testiranje. Ja mogu sugerirati, mogu oblikovati bodove, mogu dati određeni broj bodova. To tako u svijetu nije - rekao je Chudy i naveo kako to ondje izgleda. Naglasio je da psihološka testiranja moraju biti prilagođena i specijalizaciji i hrvatskoj populaciji.



- Ne možete prepisati iz Amerike psihološka testiranja za hrvatsku populaciju. To tako ne ide. I onda se to treba ispitati na kandidatima prije nego što se počne upotrebljavati. To je svojevrstan projekt. Ali ako netko hoće saznati kako se provode psihološka testiranja, onda mora pitati na mjestu u Hrvatskoj koja ima najbolja saznanja o neuroznanosti i najbolja saznanja o psihološkim testiranjima. Znači Fakultet za psihologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga. To je vrh neuroznanosti u Hrvatskoj - rekao je Chudy.

Hrvatsko javno zdravstvo je izvrsno, kazao je Chudy, zahvaljujući mnogim liječnicima, entuzijastima koji ondje rade.



- Da to nije tako, a to mogu znanstveno, nedvosmisleno pokazati, niti bih svoju obitelj liječio u hrvatskom javnom zdravstvu, niti bih sebe liječio - zaključio je.