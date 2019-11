Neutješna udovica: 'Suprug je poginuo, a za to nitko nije kriv'

Već deset dana ne mogu spavati i stalno mislim kako je sve to moguće. Kako su ga oslobodili? Poput pravog horora mi je sve to, priča nam to vidno potresena Adrijana Jurišić (42) iz Bačevca kod Virovitice.

Njen suprug Damir poginuo je 8. rujna 2017. godine dok se vozio biciklom u mjestu u kojem je živio. Autom ga je udario Bruno Perkec, ravnatelj Županijskih cesta Virovitičko-podravske županije. Damir je nakon toga pao u kanal te na mjestu preminuo. Imao je tad 48 godina. Sutkinja je Perkeca nepravomoćno oslobodila optužbe.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dvije godine trajala je agonija vještačenja i suđenja za Adrijanu, njenu djecu i za Damirovu obitelj. Očekivali su barem nekakav zaključak te velike tragedije. No, nisu ga dobili.

- Kad je sutkinja Jasna Delić Janković, na ročištu 8. studenog, objavila presudu kojom se Bruno Perkec oslobađa optužbe da je prouzročio smrt mog supruga Damira, jedva sam se održala na nogama. Ni sama ne znam kako sam to izdržala, kako sam izašla iz sudnice - govori nam Adrijana, koja teško i pronalazi riječi za situaciju u kojoj se nakon tragedije našla.

- Već danima sam u nemoći. Ne znam što bih radila od sebe - govori tužno Adrijana.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prema optužnici koju je zastupalo Općinsko državno odvjetništvo, Perkec je oko 20.15 sati tog 8. rujna 2017. vozio službenu Škodu Octaviju te nije držao dovoljan razmak od ruba ceste.

U isto vrijeme Damir Jurišić se vozio biciklom kroz mjesto Bačevac, 10-ak kilometara od Virovitice, gdje je sa suprugom i živio. Perkec je Damira udario prednjom desnom stranom automobila. Obojica su se vozila u istom smjeru. Damir je teško ozlijeđen, pao je u jarak pokraj ceste te preminuo.

- Perkec je ostavio Damira u jarku pored ceste. U putnom jarku, i nastavio vožnju dalje - ogorčena je i tužna Adrijana, koja se prisjetila te tragične večeri.

- Damir je tu večer biciklom otišao od kuće. Nije se vratio. Nakon neprospavane noći pune strepnje, ali i nadanja, nekoliko puta sam tijekom večeri automobilom obilazila taj kraj, ali nigdje nisam vidjela ni traga Damirovu biciklu, a kamoli njemu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL Tek drugi dan oko 10 sati su me obavijestili da je Damir pronađen u jarku i pokraj njega bicikl. Jarak je bio sav u travi, pa ga je bilo teško s ceste uočiti. Pronašao ga je vjenčani kum. Došao je kod mene, on i njegova žena. Oni su mi rekli da Damira više nema - tužno govori Adrijana. Nakon što je udario Damira automobilom, Perkec je nastavio vožnju. Kako kaže Adrijana, policija je radila očevid, a na mjestu nesreće su pronašli dijelove plastike i bicikla te otkinuti retrovizor. Na mjestu nesreće bili su “neki brojevi od auta”, a po tim su brojevima našli čiji je auto i tko je vozio.

U zapisniku očevida Državnog odvjetništva stoji da se, dok je trajao očevid, Perkec sam javio u postaju prometne policije u Virovitici kako bi prijavio da je sinoć udario divljač na cesti.

Perkec se sam javio u policiju

- Time si je kupio vrijeme. Otišao je drugi dan na policiju, nakon što je počeo očevid. Kupio si je vrijeme jer taj dan kad je naletio na moga supruga je imao feštu u tvrtki i sam je rekao da je popio nekoliko piva. Znači da je vozio pod utjecajem alkohola, ali toga nema u papirima. Rekao je na sudu da se dva puta vraćao na mjesto da vidi u što je udario, ali da ništa nije našao. Pa cijelu noć i do 10 sati prijepodne se u jarku nalazio Damir i njegov bicikl - kaže utučena žena i dodaje kako ne može shvatiti da se samo odvezao nakon što je udario u njenog supruga.

- I ja sam vozačica i, da udarim životinju, stala bih pa gledala što s njom. Ne mogu shvatiti da nečiji život ne vrijedi da čovjek stane i pogleda što je učinio i pokuša mu pomoći. To mi je neshvatljivo. Ta osoba se nikad nije javila ili kazala bar ijednu riječ da mu je žao što je to napravio. Doista strašno u kakvom društvu živimo. Još je strašnija odluka suda, bez obzira na to što nije pravomoćna - ogorčena je Adrijana.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vještačenjem je utvrđeno da je Damir vozio uz sami rub ceste i da nije imao šanse izbjeći automobil te da je Bruno Perkec mogao i morao izbjeći sudar. Vještak je utvrdio da je vozio pod dugim svjetlima.

Zbog toga je mogao i morao biciklistu uočiti na 100, a s kratkim svjetlima na 50 metara. Iako je Jurišićeva obitelj tražila da se u optužnicu uvrsti kazneno djelo nepružanja pomoći i bijeg s mjesta nesreće, DORH je to odbio uz obrazloženje da je nastupila trenutna smrt pa mu nije imao što pomoći.

- Moje cura i ja te Damirova obitelj smo van sebe od nemoći. Ovo je strašna odluka - zaključila je Adrijana. Nazvali smo i Brunu Perkeca, ali je odbio komentirati cijeli slučaj.

Tema: Hrvatska