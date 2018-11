'Nevenka Tuđman me udarila autom, a nije mi se ni ispričala'

Stajala sam autom na cesti i dala žmigavac da bih se preparkirala. Odjednom sam čula i osjetila udarac. Udarila sam glavom o vrata iako sam bila vezana. Mislila sam da sam gotova.

Prisjetila se tako Zehra Novaković prometne nesreće od 26. travnja 2018. Sa sinom je sjedila u Fiatu u Ulici Vladimira Nazora na zagrebačkom Tuškancu. U njihov stražnji branik svojim se Mercedesom C220d zabila Nevenka Tuđman, kći pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Udarila glavom o vrata

- Ona je odmaknula auto, izašla da pogleda štetu i opet sjela za volan. Pitala sam je gleda li uopće kuda vozi. Nije rekla ni oprosti nego se samo odvezla dalje. Nisam mogla vjerovati - ispričala nam je Zehra. Iako u šoku i s bolnim vratom, slijedila je ženu po ulici. Tad nije znala o kome se radi, no zaprepastilo ju je to što ju nije ni pitala treba li ikakvu pomoć.

- Ona je autom parkirala u dvorište i nije više izlazila. Zvali smo policiju i čekali smo ih dva sata da dođu. Tek kad su oni došli, ona je izašla - prisjetila se Zehra.

Neslužbeno doznajemo da je Nevenka Tuđman također zvala policiju. U jednom trenutku Zehri je prišao Nevenkin sin Siniša Košutić.

- Cijelo vrijeme mi je govorio ‘nisi fer, nisi fer’. Napadao me, a ja uopće nisam skrivila nesreću. Policajac me pitao tad želim li da zove Hitnu pomoć, no bila sam u šoku i samo mi je na pameti bilo da sina odvezem kući. Oni u zapisnik nisu napisali da se odvezla. Dan poslije zbog bolova sam završila na Klinici za traumatologiju - prepričala je Zehra. Ondje su joj dali terapiju te je morala nositi Schanzov ovratnik. Problemi nisu prestali, pa su je pregledali u KBC-u Zagreb. Prikliještio joj se živac.

Žalila se na rad policije

- Zbog svega sam dva mjeseca nosila ovratnik, a i sad mi treba dok spavam. Na autu je šteta 8000 kuna, a osiguranje želi dati samo 1500. Uvrijedili su me i kad su ponudili 3000 kuna za ozljedu, što nisam prihvatila. Nije meni do novca nego me muči što takvi ljudi nemaju ljudskosti da se ispričaju - kaže Zehra. Prema podacima o prometnoj nesreći, Nevenka Tuđman proglašena je krivom za prekršaj.

Nije prilagodila brzinu kretanja stanju na cesti, a zbog toga što je nastupila samo materijalna šteta, morala je platiti 1000 kuna. Zatražili smo od nje komentar prometne te joj ostavili poruku preko obitelji, no Nevenka Tuđman nije nam se javila do završetka izdanja novina. Ovo joj nije prva prometna. Tijekom 1990-ih Mercedesom se zabila u stablo dok se spuštala niz Tuškanac. Drugu je imala 2001. - sudarila se na raskrižju Slavonske i Čavićeve ulice.

Tema: Hrvatska