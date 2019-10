Neviđena policijska brutalnost: Lopovu palili stražnjicu peglom

Troje ruskih policajaca optuženi su da su glačalom palili stražnjicu osumnjičenog lopova kako bi iznudili priznanje, javlja Daily Mail.

Službenici bi mogli biti suočeni sa zatvorskom kaznom do 10 godina zbog 'mučenja' osumnjičenog kradljivca (31).

Kriminalistički istražitelj Vitaly Alyabyev izjavio je kako je trojac uhvaćen u nasilju nad žrtvom nazvanom samo Ivanov jer je isti zbog straha tražio da ne bude imenovan.

