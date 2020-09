Nevin je proveo čak 37 godina u zatvoru: Htjeli su da netko plati za zločin, tek me DNA oslobodio

Bez ijednog forenzičkog dokaza danas 59-godišnji Archie Williams osuđen je zbog silovanja i ubojstva na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Tada je imao samo 22 godine

<p>Afroamerikanac<strong> Archie Williams </strong>šokirao je žiri i publiku showa 'America's Got Talent' nakon što im je otkrio tužnu životnu priču.</p><p>Dok je bio mladić, uhitili su ga zbog zločina koji nije počinio, a iz zatvora je izašao u ožujku 2019., kada je imao 58 godina te je iza rešetaka nevin proveo čak 37 godina. Nije on jedini. Levon Brooks, Kennedy Brewer, Keith Harward, možda su imena i prezimena koja vama ništa ne znače, ali svi su oni 'odležali' više desetljeća za zločin koji nisu počinili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Umalo zaboravljeni slučaj Archieja Williamsa:</strong></p><p>Kako je to moguće? Bili su mladi, siromašni, nerijetko crnci. Često korumpirana policija koristila je zastarjele metode istrage, vještaci su se pouzdali na svoje krive tehnike i svjedočili protiv njih, ili su se samo našli u krivo vrijeme na krivom mjestu, a policije je trebao počinitelj. Mnoge je 'oslobodila' DNA. Tu metodu počeli su službeno koristiti tek 1986. godine u kriminalnoj forenzici. </p><p>Stvarne priče ovih ljudi moći ćete pratiti i kod nas, a inspirirane su novim Netflixovim dokumentarnim serijalom 'The Innocence Files'.</p><h2>Archieja osudili zbog pogrešne identifikacije</h2><p>Sve je krenulo jedno jutro u prosincu 1982., kada je 30-godišnju bjelkinju silovao i izbo nepoznati počinitelj u njezinom domu u Louisiani.</p><p>Unatoč tome što je imao alibi i njegovi otisci nisu pronađeni na mjestu zločina, Archieja su osudili na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetne kazne, i to zbog pogrešne identifikacije jedne svjedokinje.</p><p>- Upravo sam bio u zatvoru 37 godina zbog tuđeg zločina. DNA me oslobodio. Nisam mogao vjerovati da se to zaista događa. Znao sam da sam nevin. Nisam počinio zločin. Ali ja sam bio siromašno crnačko dijete i nisam imao ekonomsku mogućnost da se borim protiv države Louisiane. Iako je troje ljudi potvrdilo da sam u trenutku zločina bio kod kuće, htjeli su da netko plati za zločin - rekao je Archie dok je stajao pred sucima talent showa.</p><p>Njegov je slučaj na kraju preuzela neprofitna organizacija Innocence Project, koja je posvećena korištenju DNA analize kako bi oslobodila nevino osuđene ljude. Slučaj je dobio nastavak 2009. kada je ustanovljeno da DNA koji se nalazio na žrtvi ne odgovara Williamsu, no država tada nije poduzela ništa.</p><p>Analiza provedena 2019. godine pokazala je da Williams nije počinio zločin. Krivac je bio <strong>Stephen Forbes</strong>, američki serijski zlostavljač. Tek u ožujku 2019. je povjerenik<strong> Kimble</strong> inzistirao da se počiniteljevi otisci prstiju predaju u bazu podataka.</p><p>To je istražitelje dovelo do poznatog silovatelja Forbesa, koji je u istom kvartu počinio slične seksualne napade.</p><p>Forbes je preminuo 1996., a prije smrti je priznao četiri silovanja, od kojih je jedan bio jako blizu mjesta zločina zbog kojeg su osudili Archieja. Williams je otkrio kako se nosio s nepravdom.</p><p>- Kad sam se suočio s mračnim vremenima, molio sam i pjevao. Tako sam dobio mir - objasnio je.</p><h2>Cowell postao ambasador Innocence Projecta</h2><p>Simon Cowell, šef žirija pred kojim je Williams pjevao, nazvao je njegov nastup 'najvažnijim' u 14-godišnjoj povijesti showa. </p><p>- Ono što se dogodilo Archieju je tragično - napisao je Cowell u izjavi za medije nakon što je epizoda prikazana.</p><p>- Iako je Archiejev glas izvanredan, nažalost njegovo iskustvo boravka u zatvoru zbog zločina koji nije počinio mnogo je uobičajenije nego što ljudi misle. Tisuće je nevinih ljudi u pritvorima i zatvorima - napisao je Cowell.</p><p>Inače, Williamsova borba za slobodu traje desetljećima. Još je 1995. u pismu suosnivaču organizacije koja mu je pomogla u oslobađanju, između ostaloga, napisao: 'Milošću Božjom još se uvijek držim nade i molitve u vjeri da će netko odgovoriti na moje pismo i pomoći mi'.</p><p>U svom je nastupu Archie Williams otpjevao pjesmu Eltona Johna 'Don’t Let The Sun Go Down on Me', a i sam je britanski pjevač podijelio vijest o Williamsu uz komentar kako su 'hrabrost i oproštenje koje je pokazao, uistinu nadahnjujući'. U emisiju mu se javila i Meghan Markle koja mu je poželjela svu sreću u daljnjem životu.</p><p> </p>