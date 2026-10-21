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KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

Nevjerojatna akcija: Pali dileri kod Splita. Kod jednog pronašli oružje i streljivo...

Piše Veronika Miloševski,
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Nevjerojatna akcija: Pali dileri kod Splita. Kod jednog pronašli oružje i streljivo...
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Foto: PU splitsko-dalmatinska
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U tri odvojena postupanja u Omišu, Dugopolju i na području Imotskog policija je pronašla amfetamin, kokain, oružje i streljivo

Splitska policija u tri je odvojena postupanja pronašla više od 17 kilograma amfetamina, kokain, oružje i streljivo, objavila je 21. listopada. Policajci su djelovali u Omišu, Dugopolju i na području Imotskog. U prva dva slučaja pronašli su ukupno 17.052 grama amfetamina, a dvojicu muškaraca uhitili su zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Policija je najavila da će ih, nakon kriminalističkog istraživanja, predati pritvorskom nadzorniku.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policajci Policijske postaje Omiš 20. listopada pretražili su dom i druge prostorije kojima se koristi 29-godišnjak. U sportskoj torbi pronašli su šest vakuumiranih vrećica s ukupno 5.842 grama amfetamina. Muškarca su uhitili i odveli u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje. Policija sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a nakon istraživanja predat će ga pritvorskom nadzorniku.

Oko 20.45 sati istoga dana policajci su tijekom redovne opservacije u Dugopolju uočili muškarca kako leži ispod automobila i iz podvozja vadi vrećice. Utvrdili su da je riječ o državljaninu Bosne i Hercegovine rođenom 1996. godine. Na mjestu događaja obavili su očevid i izuzeli osam plastičnih vrećica s ukupno 11.210 grama amfetamina. Muškarca su uhitili zbog sumnje na isto kazneno djelo te ga odveli u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

U zasebnom postupanju na području Imotskog policija je pretražila prostorije koje koristi muškarac rođen 1972. godine. Pronašli su manju količinu marihuane, deset vrećica kokaina pripremljenog za prodaju te oružje i streljivo. Policija nije navela količinu pronađenog kokaina ni pojedinosti o oružju i streljivu. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja muškarca će privesti pritvorskom nadzorniku.

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