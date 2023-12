Nevjerojatna priča: Majka i djed ga oteli i odveli u komunu, nakon 6 godina uspio pobjeći

Otkriva se sve više detalja oko slučaja britanskog dječaka Alexa Battyja (17) koji je nestao u Španjolskoj prije šest godina, a koji je ovog tjedna pronađen živ i zdrav blizu Toulousea u Francuskoj. Alex je ondje stigao nakon što je pobjegao iz "alternativne duhovne zajednice". On je kao 11-godišnjak živio u Oldhamu, pored Manchestera, a u listopadu 2017. otišao je s mamom i djedom na odmor u Španjolsku, no nikad se nisu vratili nakon čega je organizirana i policijska potraga. Kasnije se ispostavilo da su njih troje otišli živjeti u jednu duhovnu komunu u Francuskoj.

Dječakova baka Susan Caruana, koja je imala skrbništvo nad njim rekla je da osjeća olakšanje i da je sretna što je pronađen na sigurnom i zdrav, kako prenosi BBC.

Susan Caruana, izjavila je da je "tako dobro ponovno čuti njegov glas i vidjeti njegovo lice", nakon što je razgovarala s Alexom putem videopoziva, a trebali bi se napokon i vidjeti tijekom ovog vikenda.

Alex, koji sad ima 17 godina, rekao je francuskim dužnosnicima da je stalno bio u pokretu sa svojim djedom i majkom otkako su nestali 2017., te da želi vratiti svoj život u Velikoj Britaniji.

Francuski student pronašao Alexa

Podsjetimo, vozač koji je u srijedu, 13. prosinca, putovao kroz francuske Pirineje slučajno je zatekao Alexa kako usred noći, po jakoj kiši, kako hoda cestom s ruksakom na leđima i skateboardom pod rukom. Vozač se sažalio nad dječakom i povezao ga te usput doznao što se Alexu dogodilo.

Ispričao mu je da su ga prije šest godina majka i djed zapravo oteli i odveli u duhovnu komunu te da misli kako je njegova majka pomalo luda.

Bilo mu je 11 godina kad je s majkom Melanie (tada 37) i djedom Davidom (tada 58) otišao na ljetovanje s kojeg se nisu vratili. Zakonska skrbnica dječaka, njegova baka Susan Caruana, kaže kako su njezina kći i bivši muž željeli živjeti alternativnim načinom života i da su sa sobom poveli dječaka.

No Alex je tijekom vikenda pobjegao iz komune smještene u podnožju francuskih Pireneja i proveo četiri dana hodajući preko planina pokušavajući doći do svoje bake u Engleskoj.

Kiša je padala kada se Fabien Accidini iz Toulousea, vozio cestom dok je dostavljao lijekove u planinskoj regiji Aude, te je oko 03:00 u srijedu prošao pokraj mladića koji je hodao uz rub neosvijetljene planinske ceste.

Accidini mu je stao i poveo ga i tada doznao da je Alex pobjegao od majke i djeda.

Ispričao mu je da je shvatio da mora otići kad je njegova majka odlučila preseliti se u Finsku i da mu ej dosadio takav nomadski način života.

Noćima hodao po Francuskoj

Već je hodao Pirinejima četiri dana i četiri noći, spavajući danju i hodajući uglavnom noću kako ne bi bio viđen. Sve što je imao bilo je 100 eura u gotovini, bez mobitela i krenuo je prema Toulouseu. Hranio se svime što je mogao pronaći u poljima i vrtovima.

Dječak je bio plavokos, prilično visok, nosio je bijeli džemper i crne traperice i koristio je svjetiljku u mraku. Pod rukom je imao skejtbord, a na leđima ruksak, rekao je Fabien Accidini, koji studira za kiropraktičara.

Tinejdžeru je ponudio prijevoz i ispričao mu je da djelovao jako sramežljivo.

- Pokušali smo razgovarati na francuskom, ali primijetio sam da njegov francuski nije dobar i odlučio sam razgovarati s njim na engleskom - rekao je za La Dépêche du Midi.

- Razgovarali smo više od tri sata. Vrlo brzo je otkrio svoj pravi identitet, da se zove Alex Batty, a zatim mi je ispričao svoju priču. Opisao je kako ga je majka otela, te da je od tada tri godine živio u Španjolskoj u luksuznoj kući s desetak ljudi, a u Francusku je stigao 2021. Rekao je da želi otići svojoj obitelji u Englesku - kazao je Fabien.

Alex mu je kaže, ispričao i da ga majka zapravo nikad nije zarobila i da je mogao otići kad je htio, a i dalje ne želi reći gdje se točno nalaze njegovi majka i djed.

- Nije izrazio nikakav animozitet prema majci, ali je silno želio pronaći svoju baku. Jako su mu nedostajali njegovi bližnji. Bio je žedan jer je hodao nekoliko dana, pa sam mu dao malo vode. Kad mi je objasnio svoju situaciju, dao sam mu svoj telefon. On sâm nikada nije imao neko sredstvo komunikacije. Poslao je baki poruku s mog Facebooka. Nažalost, nije odgovorila. U početku je Alex želio otići u veliki grad kako bi pronašao pomoć i otišao u veleposlanstvo, no ja sam ga odveo na policiju - ispričao je Fabien.

Alexa je odvezao u općinu Revel, blizu Toulousea u južnoj Francuskoj gdje je 17-godišnjak policiji rekao tko je.

- Kad smo stigli, Alex je bio vrlo umoran. Legao je na pod. Nakon toga su nas policajci ispitivali. Pokušavali su otkriti je li to doista on. Kad su dobili potvrdu, našli su mu smještaj i prenoćio je u domu - kazao je.

Posljednjih tjedana živio je na jugu Francuske

Njegova baka, koja je u vrijeme njegova nestanka imala 62 godine, bila je oduševljena viješću da je pronađen njen unuk.

Alex je tog 30. rujna 2017. godine doletio u zračnu luku Malaga u Španjolskoj na unaprijed dogovoreno putovanje s majkom Melanie koja nema zakonsko roditeljsko skrbništvo nad dječakom i djedom Davidom .

Kući se trebao vratiti 8. listopada 2017., a kad se to nije dogodilo pokrenuta je opsežna policijska istraga o očitoj otmici dječaka.

Alexova shrvana baka, koja je u vrijeme nestanka imala 62 godine, rekla je 2018. da su Melanie i David prethodno živjeli u komuni u Maroku s Alexom 2014. kao dio "alternativnog načina života".

Susan, koja se nikad nije prestala nadati da će ponovno naći svog unuka, rekla je kako vjeruje da su njezina kći i bivši suprug oteli Alexa kako bi živio zajedno s njima.

Alex, njegova majka i djed posljednjih su tjedana živjeli između okruga Ariege i Aude istočno od Perpignana u južnoj Francuskoj u šatorima i kampovima postavljenima u divljini, pišu francuske novine La Depeche.

Prisjećajući se dana kada se njih troje trebalo vratiti kući, Alexova shrvana baka Susan otkrila je da su joj poslali video na kojem govore zašto su napustili Veliku Britaniju i kakav život zapravo žele.

- Objašnjavali su svoje razloge i Melanie je rekla zašto su učinili to što su učinili. Alex je tada rekao da je milijun puta bolje biti s mamom i djedom. To me, naravno, zaboljelo, ali onda su se javile i moje druge brige. Vjerujem da je razlog zbog kojeg su to učinili taj što se oni ne slažu s mojim životnim stilom, mojim sustavom vjerovanja. Ja jednostavno živim dan za danom, kako svi normalni ljudi žive. Nisu htjeli da Alex ide u školu, ne vjeruju u redovnu školu. Na Facebooku je David Batty objavljivao da se tajni sudovi u Velikoj Britaniji bave krađom djece radi profita - kazala je Susan.

Dirljiva bakina poruka unuku

Na Alexov 15. rođendan, Susan je unuka putem objave na Facebooku zamolila da joj javi je li na sigurnom i dobro.

- Sretan rođendan mom prekrasnom 15-godišnjem unuku. Alex, molim te, imaj malo sažaljenja, slomljena sam. Molim te samo mi daj znak da si dobro. Svaki dan mislim kako si na nekom dalekom mjestu i živiš život kakav je tvoja mama odabrala za tebe. Sve što želim znati je da si još uvijek živ i zdrav. Već godinama se mučim, srce mi je slomljeno. Toliko te volim da samo moram znati da si dobro. Nadam se da ću te opet vidjeti jednog dana, sve bih dala samo za jedan zagrljaj. Baka - napisala je.

Zamjenik tužitelja u Toulouseu Antoine Leroy ispričao je da je Alex s majkom i djedom preživljavao na način da su radili povremene poslove i vrtlareći, te putovali od mjesta do mjesta, a da su putovali samo automobilima kojeg su dijelili s drugim osobama.

Alex Batty nije spomenuo svog djeda Fabienu Accidiniju, a francuski tužitelji vjeruju da je možda umro prije otprilike šest mjeseci.

Rekao je da zapravo ne zna gdje je živio, samo da je to bilo negdje u planinama na francuskoj strani španjolske granice, u regijama Ariège, Aude ili istočnih Pireneja.

Zamjenik tužitelja u Toulouseu navodi kako su shvatili da Alex nije pohađao školu i da je imao malo iskustva s tehnologijom, iako je djelovao kao staložen i inteligentan dečko.