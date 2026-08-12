NEVJEROJATNA SNIMKA Ovako je izgledala potpuna pomrčina u Španjolskoj, milijuni su uživali

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Capak kaže da nema opasnosti, zavod zove vlasnike bunara da se jave Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije preventivno je pozvao vlasnike bunara i korisnike lokalnih vodovoda da im se jave. Četvero Portugalaca isplovilo u malom čamcu u Velebitskom kanalu, za dvoje se traga. Raste broj žrtava u Kolumbiji. Mladi u Hrvatskoj najkasnije napuštaju roditeljski dom. Zadarska policija našla novi dom psu kojeg je policajac na Pašmanu bacio u more.

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