Varaždinci se usrećili: 'S milijun kuna uredit ću kuću i uzeti auto'

Božica Fortuna sjatila se na barokni grad i dvojici Varaždinaca uljepšala život. Prvi od dvojice osvojio je jackpot Lota 6, a nekoliko puta je provjeravao brojeve prije nego je zbilja povjerovao

<p>U nekoliko dana Varaždin je pogodila nevjerojatna količina sreće.</p><p>Božica Fortuna sjatila se na barokni grad i dvojici Varaždinaca znatno uljepšala život. Prvi od dvojice osvojio je jackpot Lota 6, a nekoliko puta je provjeravao brojeve prije nego je stvarno mogao vjerovati da je osvojio 1.033.065,88 kuna. </p><p>Naime, kad je na Internet stranicama otkrio da je osvojio ovaj vrijedan dobitak prionuo je na planiranje radova za popravak kuće i na odabir automobila. Sada nakon toliko dana od dobitka i s novcima u džepu, sretan je i uvjeren da ga dobitak neće promijeniti.</p><p>Nakon završnog izvlačenja nagradne igre Ključ sreće, Varaždin je dobio još jednog sretnog dobitnika i to apartmana u Poreču. Razumljivo uzbuđen, dobitnik je za Hrvatsku Lutriju s veseljem rekao: </p><p>- Moja igra je Loto 7. Igram pet kombinacija. Dvije kombinacije su stalni brojevi koji mi nešto znače, a ostale tri ispunim kako mi dođe. Često igram baš na ovom prodajnom mjestu Tiska u Ludbreškoj ulici. Jako sam uzbuđen i sretan. Kad su mi javili iz Lutrije da sam osvojio apartman u Poreču, nisam baš do kraja vjerovao, šokiralo me i odmah po povratku kući provjerio sam informaciju na internet stranici Lutrije. Doista, apartman je moj. Još je sve friško. Veselim se i proslavit ću dobitak.</p>