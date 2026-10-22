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ZAVRŠNI SKUP

NEVJEROJATNE SCENE Beograd 'pun ko šipak'. Tisuće ljudi preplavilo ulice pred izbore

Tisuće građana okupile su se na Trgu Slavija i okolnim ulicama na završnom predizbornom skupu Studentske liste. Uz pjesmu "Za milion godina" okupljeni su palili svjetla na mobitelima, a puštena je i pjesma "Tri poljupca hoću ja", koja prati kampanju studentske liste. N1 je prenio izjavu jednog sudionika koji je rekao da ga skup podsjeća na 15. ožujak i miriše na slobodu.
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Pogled iz zraka trga Slavija, na kojem se održava završni skup izborne liste „Studentska lista – Studenti pobjeđuju!”
Foto M.M.
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Foto: M.M.
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