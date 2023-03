Nevjerojatni manevar: Vlasnik splitskog brodogradilišta želi premjestiti sjedište u Zagreb

Tomislav Debeljak, predsjednik uprave Brodosplita, predložio je svim dioničarima da se na Glavnoj skupštini promijeni članak statuta društva, tako da sada glasi: Sjedište Društva je u Zagrebu", javlja Slobodna Dalmacija.

Na Trgovačkom sudu će se 24. ožujka opet raspravljati o Brodosplitu, no bez obzira na to preselio Brodosplit u Zagreb ili ostao u Splitu, to neće utjecati na jurisdikciju.

- Ne vjerujem da preseljenjem može izbjeći Trgovački sud u ovoj fazi postupka. Takvih pokušaja sporadično je znalo biti u praksi, ja bih ih nazvao amaterskima, to su manevri bez smisla - rekao je jedan pravni stručnjak.

Slobodna neslužbeno doznaje i kako bi Debeljak na tom ročištu mogao tražiti i odgodu odluke o stečaju, uz najavu navodnog velikog financijskog ulaganja, čime bi se navodno deblokirali računi Brodosplita.

Najčitaniji članci