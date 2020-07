Nevjerojatno otkriće na Pagu: Zaronio i našao dvije mine!

Pravi heroji su ronioci koji će razoružati te mine u kojima ima od 70 do 700 kilograma TNT-a. Oni će proživljavati dramu kako bismo mi mirno spavali, priča nam Velimir Vrzić

<p>Podvodni istraživač iz Rijeke zaronio na otoku Pagu i u jednom zaronu pronašao dvije protiv brodske mine! </p><p>Istina je. Mogu potvrditi nalaz, navodi <strong>Velimir Vrzić</strong> pa započinje priču:</p><p>- Prije nekoliko dana od prijatelja <strong>Petra Smojvera</strong>, koji je inače jedan od najpoznatijih hrvatskih jedriličara zaprimio sam upit vezan za primjećivanje čudnog predmeta u manjoj uvali na otoku Pagu. Bio sam u blizini pa sam se uputio na navedenu poziciju te imao što vidjeti. Nakon prijeđenih dva kilometra ispod mora sa podvodnim skuterom prema uvali na dubini od 5 metara našao sam metalni predmet koji svojim oblikom i izgledom podsjeća na njemačku protubrodsku minu model EMC. Zabilježio sam poziciju i nastavio dalje.</p><p>Vrzić je potom prošao još jedan kilometar ispod mora, ušao u uvalu, a potom našao drugu milinu koja podsjeća na njemačku protubrodsku minu modela UMB. </p><p>- Radilo se o predmetu kojeg je uočio poznati jedriličar prilikom sidrenja sa svojim brodom nekoliko dana prije. Nevjerojatno. Dvije mine u jednom uronu. Nastavio sam dalje sa ronjenjem i razmišljam da godinama manje jahte i gliseri bacaju sidro doslovno na minu - priča Velimir pa nastavlja:</p><p>- Nastavljam dalje. Nekoliko stotina metara dalje pronašao sam tzv. „kolica“ odnosno postolje na kojem protubrodska mina inače stoji na ratnom brodu – minopolagaču. Zabilježio sam pozicije, snimio photo i video materijal, uzeo GPS koordinate te se uputio van. Povratak na plažu gdje sam ušao je nekoliko kilometara dalje. Razmišljam pri povratku. Kako je to moguće? Pa kad odem u šumu brati gljive teže mi je naći gljivu nego podvodnu minu. Stravično. Svjestan da ih je ostalo iz Drugog svjetskog rata, ali baš toliko?</p><p>Vrzić je o navedenom pronalasku dostavio službeni dopis svim nadležnim institucijama, od Policijske uprave ličko-senjske do Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a ponavlja kako ovo stvarno nije očekivao.</p><p>- Proučavajući povijest ratovanja na moru Jadrana znao sam da su se njemačke snage za vrijeme Drugog svjetskog rata u nedostatku avijacije i mornarice krajem rata oslanjale na protudesantne operacije polaganjem protubrodskih mina na prilazima svih važnih luka i da se spominjao broj od oko 6000 morskih mina. Ali da u jednom uronu naletim na dvije? Ono čega se osobno ja užasavam to su sutra ronioci – specijalci MUP-a koji će dok se svi mi skupa budemo kupali i uživali u moru u moru proživljavati dramu nastojeći svima nama osigurati miran san dok budu deminirali podvodne mine stare 70 godina koje u sebi sadrže od 70 – 500 kilograma TNT-a i jednostavno ne smiju pogriješiti. To su istinski heroji. </p>