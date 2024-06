Nevjerojatno! Zbog ovih greški SDP, DP, Most i SDSS ostaju bez 1,3 milijuna eura iz proračuna

Zbog nevjerojatnih grešaka u financiranju izborne promidžbe, dio saborskih stranaka bi mogle ostati bez skoro 1,3 milijuna eura koji su im već rezervirani u proračunu! Novac bi mogli izgubiti SDP i partneri, Domovinski pokret, Most, SDSS i Fokus/Republika za koje je Državno izborno povjerenstvo donijelo odluke da im se uskraćuje isplata. S druge strane, HDZ, Možemo, IDS i partneri i Matija Posavec i partneri su podnijeli uredne financijske izvještaje, pa su dobili oko 1,7 milijuna eura sukladno broju osvojenih zastupnika.

Zakon propisuje da svaka stranka koja je ušla u Sabor, dobiva kao naknadu za trošak kampanje 17.918 eura po zastupničkom mjestu koje su osvojili. Dobiju i skoro 3000 eura tamo gdje su prešli prag, a nisu osvojili zastupničko mjesto. Za tu svrhu je nakon travanjski izbora, u proračunu bilo rezervirano više od tri milijuna eura. Ali uvjet za isplatu tog novca je da su poštovali zakon o financiranju promidžbe, uredno prijavili sve troškove i primitke. Državno izborno povjerenstvo je sve provjeravalo, a kod stranaka kod kojih su utvrdili nepravilnosti su donijeli odluke o neisplati novca dok ne isprave greške. Ako ih ne isprave, neće ga ni dobiti.

Zagreb: Peđa Grbin o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SDP-u i partnerima tako prijeti da ostanu bez čak 752.500 eura, što bi bio veliki udarac za koaliciju koja je ionako potrošila 1,64 milijuna eura za izbore, a osvojili su 42 zastupnička mjesta. Tih 752.500 eura im nije isplaćeno jer nisu prikazali trošak tri oglasa od tek 1.452 eura! Zbog aljkavosti za siću, mogli bi ostati bez stotina tisuća eura.

Ali kako smo provjerili u DIP-u, rok za ispravno popunjavanje troškova je 11. rujna, pa SDP, ali i ostali imaju dovoljno vremena za popravni ispit i ispravljanje pogrešaka.

Zagreb: Izjave nakon sjednice Predsjednistva Hrvatskoga sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

A njih definitivno najviše ima Most. Njima je obustavljena isplata više od 200.000 eura. DIP je nadzorom utvrdio Most prijavio trošak kampanje od 612.865 eura, a da je primio nešto više od 461.000 eura. DIP je utvrdio da nisu prikazali čak 37.450 eura vlastitih primitaka, odnosno ono što je Most potrošio u kampanji. Nisu prijavili 30.667 eura koje je njihov zastupnik Marin Miletić skupio od donacija do kraja 2023. godine iako im je DIP dao uputu kako da to učine. DIP je utvrdio da nisu prikazali i više od 29.000 eura za 36 različitih troškova koje je Most financirao, od putnih naloga, pa do tiskarskih usluga. Prikazao je u dva oglasa manji trošak nego je zaista plaćen, a za 32 usluge su prikazali viši trošak u ukupnom iznosu od 26.768 eura. Most će morati sve to uredno knjižiti ako želi novac.

Zagreb: U Saboru aktualno prijepodne | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

I Domovinski pokret nije dobio skoro 254.000 eura zbog toga jer nisu prijavili trošak dva oglasa u vrijednosti 2.145 eura.

SDSS pak nije dobio skoro 54.000 eura jer nisu prijavili oglašavanje na Facebooku u vrijednosti tek 432 eura! Fokus i Republika nisu dobili skoro 18.000 eura za svog jednog osvojenog zastupnika jer nisu prikazali šest plaćenih računa u vrijednosti 14.754 eura.

HDZ je inače dobio najviše novca jer je sve uredno prijavio. Dobili su skoro 1,1 milijun eura za osvojen 61 zastupnički mandat. Možemo! je dobilo nešto više od 185.000 eura, IDS i partneri 35.836 eura, isto kao Matija Posavec sa svojom listom Sjever i partnerima.

Nema sumnje da će se stranke potruditi ispraviti greške kako zbog aljkavosti ne bi ostali zbog bez stotina tisuća eura. Nakon objave našeg teksta, odgovorio nam je i Peđa Grbin, predsjednik SDP-a i poručio: Grešku smo ispravili!

I glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro nam se javio i kaže da se radi o tehničkoj grešci.

- Omaškom nisu dostavljena dva računa. Naravno da ćemo to ispraviti - poručio je Dabro.