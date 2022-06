Nevrijeme poharalo Sloveniju, približava se i Hrvatskoj: Upalio se meteoalarm za tri regije

Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije ujutro će biti sunčano, prognozira DHMZ. U ostatku unutrašnjosti, posebice u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, nestabilno uz promjenljivu naoblaku te mjestimičnu kišu i grmljavinu. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u Gorskom kotaru, Lici i u unutrašnjosti Dalmacije većinom jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 °C.

Europski sustav upozorenja na oluje (Estofex), objavio je upozorenje drugog stupnja za Hrvatsku pri čemu ističe mogućnost jačih nestabilnosti u unutrašnjosti, koje uključuju prolazno olujni vjetar, tuču i obilnu oborinu.

DHMZ je objavio da je upaljen žuti meteoalarm za karlovačku, zagrebačku i osječku regiju. U Dalmaciji i dalje vrućine i 'ljetno' vrijeme.

Jako nevrijeme već je poharalo Austriju i Sloveniju.

Prognoza za sutra

U srijedu će u većini krajeva djelomice, na Jadranu i pretežno biti sunčano. Uz prolazno više oblaka mjestimične kiše pa i grmljavine može biti ujutro, ponajprije u dijelovima središnje i istočne Hrvatske, a posebice navečer i u noći na četvrtak jače nevrijeme moguće je u najsjevernijim predjelima. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, uz pljuskove kratkotrajno pojačan, a na Jadranu u najtoplijem dijelu dana do umjeren, većinom jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

