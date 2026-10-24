Nevrijeme stiže u cijelu Hrvatsku! Kiša i grmljavina, a na Jadranu olujna bura

Naoblačenje s kišom, lokalno i pljuskovima i grmljavinom, koje je zahvatilo središnju i Gorsku Hrvatsku te sjeverni i dio srednjeg Jadrana tijekom dana proširit će se na cijelu zemlju, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Oborine osobito na Jadranu i uz njega mjestimice mogu biti obilnije. Prema večeri sa zapada postupan prestanak oborina, zatim i razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno jugo, na sjevernom dijelu i sjeverozapadni vjetar, a od sredine dana zapuhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, koja će se do kraja dana proširiti na veći dio Jadrana.

Najviša dnevna temperatura većinom od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva Celzija.