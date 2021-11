Do jutra je puhalo jako do vrlo jako jugo, najjače na južnom Jadranu. Primjerice, u Dubrovniku vjetar ima udare do olujnih 108 km/h. U Splitu je vjetar imao udare do 84 km/h

U Splitu i okolici pada obilna kiša koja je izazvala veće probleme. Stvaraju se bujice, a u Splitu je poplavljena cesta. POGLEDAJTE VIDEO: Riječ je o Poljičkoj cesti, kroz koju su automobili jutros jedva prolazili. U Splitu je palo 45 litara kiše po kvadratnom metru do 9 sati. Najobilnija kiša pala je na širem trogirskom području. Primjerice, Poljica kod Marine posljednja 24 sata primila su čak 124 litara kiše po kvadratnom metru. U zaleđu Trogira je palo 116 litara, a u samom Trogiru 95 litara po kvadratnom metru. Obilnih oborina bilo je i u Tugarama na omiškom području, tamo je palo 114 litara po kvadratnom metru. Preko 100 litara palo je i sa sjeverne strane Biokova, a u Vrgorcu su do sada pale 83 litre. Do jutra je puhalo jako do vrlo jako jugo, najjače na južnom Jadranu. Primjerice, u Dubrovniku vjetar ima udare do olujnih 108 km/h, a DHMZ je službeno izmjerio val visok šest metara. U Splitu je vjetar imao udare do 84 km/h, piše Dalmacijadanas. Prognozu za cijelu Hrvatsku pročitajte OVDJE.