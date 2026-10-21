Nevrijeme u Dalmaciji: Ceste pod vodom, kaos je u prometu

Kako je i bilo najavljeno, sredozemna ciklona intenzivno djeluje na vrijeme na Jadranu tijekom srijede, piše Dalmacija Danas. Pri tome se obilnije oborine bilježe u dijelovima Dalmacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Poplava u Splitu | Video: Čitatelj 24sata

Dan je obilježilo jako jugo koje je na moru imalo olujne udare. Prijepodne je najjače bilo na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji, a jugo je vrhunac u srednjoj i južnoj Dalmaciji imalo kasno popodne i rano navečer. U18 sati DHMZ-ova postaja ima prosjek juga od 14 m/s i ima česte olujne udare.

Foto: rainalarm

Iza 17 sati trogirsko, a iza 18 sati i šire splitsko područje zahvatilo je snažno kišno nevrijeme. Prema podacima Crometeo mreže automatskih meteo postaja, postaja Kosi zabilježila je čak 95 litara oborine po kvadratnom metru do 18:30. Slijedi Nisko 76, Grohote Šolta 63, Staševica 62, Srijane Pavići 58, Vela Njiva 54, Okrug Donji Čiovo 52, Potomje 48, Kaštel Gomilica 48, Ston 47, Vrgorac 46 itd.

Foto: Dalmacija Danas

Kišno nevrijeme oko 18:30 poplavilo je ulice diljem Splita, Solina, Podstrane, Kaštela... Na dijelovima kolnika u Ulici Domovinskog rata razina vode je preko 30 centimetara.

Čitatelji s područja Neslanovca dojavljuju brojne šahte koje je bujica "izbila" stoga se vozači pozivaju na krajnji oprez. Promet se krajnje otežano odvija kroz Solin.



