Nevrijeme u Hrvatskoj: Stižu još dva vala obilne kiše. Evo kakvo nas vrijeme očekuje do nedjelje

DHMZ za danas prognozira prijepodne većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla. Od sredine dana porast naoblake, najprije na Jadranu i uz njega. Poslijepodne kiša mjestimice na sjevernom Jadranu, prema večeri i u noći i u Dalmaciji te u gorju. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, zatim će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 °C.Novi kišni val slijedi u nedjelju. I tijekom nedjelje će oborina biti najviše izražena biti duž Jadrana i u područjima uz Jadran.

Za sutra pak djelomice sunčano, a malo kiše može pasti uglavnom na Jadranu i uz njega. Ujutro na kopnu mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu umjeren do jak južni i jugo, prema večeri i u noći u jačanju. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 °C.

Zbog obilne oborine visoki vodostaji

Promjenljivo i nestabilno vrijeme u Hrvatskoj i okolici potrajat će barem do kraja ovoga tjedna te će uzrokovati povišene do ekstremne vodostaje na Kupi, Savi i Dravi.

I dalje promjenjivo i razmjerno toplo

"Zatim će jugo na Jadranu najprije oslabjeti, a onda u četvrtak ponovno naglo jačati na jako, krajem dana ponegdje olujno. U petak će okrenuti na podjednako jak jugozapadnjak, a u subotu slabjeti. Promjenjivo i razmjerno toplo vrijeme nastavlja se, a kiše i grmljavine najčešće i najviše bit će u petak.



I na kopnu u petak promjenjivo, kiša i grmljavina uglavnom prijepodne te prolazno jak jugozapadni vjetar. A u četvrtak i subotu bit će sunčanije uz manju vjerojatnost mjestimične kiše. I dalje će biti toplije od prosjeka.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Novi kišni val slijedi u nedjelju, piše N1. I tijekom nedjelje će oborina biti najviše izražena biti duž Jadrana i u područjima uz Jadran.