Nevrijeme: Urušili se krovovi, bujice nosile sve pred sobom

Jako nevrijeme je u utorak popodne pogodilo Njemačku točnije područje pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija. Oko 16 sati vjetar je odnio krov benzinske pumpe. Ispod njega je bilo parkirano 14 vozila.

Jedan je vozač uspio izaći iz vozila koje je poklopio krov. Vozač je lakše ozlijeđen. Nevrijeme je napravilo štetu u kampusu u Wuppertalu. Urušio se krov jedne zgrade te su dvije poplavljene. Poplavljen je i trgovački centar. Voda je prodrla u brojne podrume.

- Cijeli Wuppertal je pod vodom - rekli su u metorološkoj službi. U Wuppertalu i okolici je prekinut željeznički promet.

Currently in #Wuppertal only about an hour away from our town. #Unwetter pic.twitter.com/e7yBlQK6LK