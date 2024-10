Nezapamćena bujica vode je nosila sve pred sobom. Očajni mještani: 'Sve nam je uništeno'

Jutro poslije olujne kiše i vodene bujice koja se sručila na kraj podno Biokova, Podgorani zbrajaju štete. Nezapamćena bujica vode u subotu je doslovno nosila sve pred sobom. Poplavljeni podrumi, prizemlja kuća, uništen namještaj, bijela tehnika, potopljeni automobili.... Na prostoru podgorske rive u nedjelju ujutro lopate, kamioni i bageri. Stanovnici čije su kuće u Ulici Ivana Rendića pokušavaju uz pomoć vatrogasaca i susjeda očistiti naslage mulja koje su ostale nakon što se voda povukla.

- Moja kuća, kuća moje susjede, također je poplavljena. Do iza pola noći vadili smo vodu iz prizemlja. Sve je uništeno, svi elementi su krcati blata. Nemamo ni struju - govori Maja Žitko Pavlinović, rođena Podgorka koja živi u Zagrebu, a u Podgoru dolazi ljeti.

- Vraćao sam se s posla iz Makarskoj. Kiša je padala. Vozeći se rivom vidio sam iza sebe da se kotrlja kamenje. Sve se dogodilo u svega nekoliko minuta. Ovako nešto, ali puno manje se dogodilo prije dvadeset godina. Sakrio sam brod u porat i uspio sam doći do kuće, voda mi je bila do koljena. Uhvatio sam se za zid da me voda ne odnese. Zid se tresao, a voda je sve više nadirala. U jednom trenutku voda ispod betonskih ploča podigla je sve u zrak. Prova broda je bila okrenuta prema meni. Očekivao sam da će brod dugačak osam metara doslovno leći na automobil. Nije se više moglo proći, ja sam se od straha popeo na stepenice - govori liječnik Branko Glušec, estetski kirurg, koji je jutro nakon potopa izvlačio namještaj iz potopljenog prizemlja kuće. Uništena mu je i unutrašnjost automobila.

On, kao i drugi mještani, odgovornima smatraju zadužene za održavanje slivnih voda i čišćenje kanala. Naime, od mještana saznajemo kako je ova popločana ulica bila nekad "otvorena" i kako bi njome, kada bi padala kiša, tekao potok od vrha magistrale. Podgora je konfiguracijski smještena odmah ispod Biokova koje je prepuno podzemnih voda i izvora na strmom terenu. Uslijed velikih oborina znalo se događati i prije da voda u potocima krene od vrha magistrale do same rive. Onda su odgovorni za održavanje lokalnih cesta i vodnih slivova odlučili prije dvadesetak godina "prekriti" betonskim blokovima ulicu ispod koje su ostavili dva kanala za vodu koja se slijevala od vrha magistrale niz dvije glavne podgorske ulice prema rivi. S vremenom kanali su zatrpani i sada je slobodan samo jedan kanal koji vodu odvodi do mora.

- Zvali smo još u lipnju Hrvatske vode da očiste kanale. Do danas ih nisu očistili - govore uglas Podgorani. Protiv prirode se ne može, ali kad se prirodu uništava, kao što je bio slučaj s ovoljetnim požarom koji je opustošio velik dio Parka prirode Biokovo, priroda na najgori način vrati.

- Kad se govori o činjenicama koje utječu na takve događaje uvijek se spominju ekstremne prilike i klimatske promjene, no rijetko čovjekov utjecaj. Ne mogu komentirati konkretnu situaciju u Podgori, no kod projektiranja odvodnih kanala uvijek bi trebalo voditi računa o meteorološkim podacima - smatra umirovljeni klimatolog Zvonimir Katušin.

Potopljena ulica u doba Austro-ugarske bila je bujični potok

Prema starim kartama iz doba Austro-Ugarske, poplavljena ulica u Podgori nekoć je bila bujični potok, koji je služio za nesmetan protok oborinskih i bujičnih voda prema moru. Prije dvadesetak godina je popločana, te su ostavljena dva kanala za vodu.