Nezavisni kandidat za predsjednika države Dragan Primorac voli objavljivati videa svojih treninga i rekreacije. Pa je tako danas na TikToku objavio kako diže utege i vježba.

"Trening s olimpijcima i prijateljima iz kluba dizača utega Split", objavio je Primorac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 'Nezavisni' kandidat Primorac objavio kako vježba uz 'himnu' kojom HDZ slavi svoje pobjede | Video: draganprimorac/TikTok

Ali možda nije izabrao najsretniju glazbu za pozadinu ako želi biračima dokazati da nije HDZ-ov kandidat iako mu oni daju podršku. Primorac ističe da će on biti nezavisni predsjednik koji će poštovati Ustav i zakone, te da je HDZ samo jedna od stranaka koje ga podupiru.

- Svi znaju da je na mene nemoguće imati ikakav utjecaj ako to nje utemeljeno na dobrobiti Hrvatske. To neslaganje je u tradiciji djelovanja svih lidera u svijetu, to je jedini način da budete vjerodostojni - rekao je tako jučer na N1.

Ipak, za glazbenu podlogu je Primorac izabrao pjesmu grupe Survivor "Eye of the Tiger" koju je proslavio film Rocky. U hrvatsku politiku je pjesma ušla upravo s Andrejem Plenkovićem koji je izabrao tu pjesmu za proslave izbornih pobjeda, ali i otvaranje predizbornih skupova. Tako da je zadnjih osam godina, pjesma postala i svojevrsna alternativna himna HDZ-a kojom je Plenković želio predstaviti moderniju i urbaniju stranku.