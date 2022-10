Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama: 'Moguć je štrajk, ali nemojmo ga prizivati'

Ne trebaju sindikati sutra na pregovorima čarobnjaka. Mi trebamo možda čarobniju ponudu od one koja je na stolu. Drago nam je da se premijer Plenković uključio u pregovore. S time jasno pokazuje da mu je do javnih službenika stalo i da ozbiljno shvaća naše pregovore, istaknula je Šefica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić za N1.

Sindikati javnih službi najavili su prosvjede nakon što su odbili i drugu ponudu Vlade. 8. studenoga prekinut će rad i izaći pred svoje ustanove. Za 15. studenog najavljuju veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića.

- Nema potrebe da se mi svome poslodavcu prijetimo. Smatram to čak i neozbiljnim, neodgovornim i nepristojnim. Sindikati su morali krenuti u pripremu prosvjeda. To je nešto što je nama organizacijski zahtjevan pothvat. S jedne strane stvarno očekujemo sutra tu ponudu. Ne mislim da je to nešto nerealno, neka apstraktna moja želja ili potreba. Mislim da je svima u interesu zadovoljstvo svih zaposlenika javnih službi - kazala je Lovrić.

Šefica Nezavisnog sindikata je istaknula kako je štrajk uvijek opcija.

- Ne prizivajmo štrajk. On nam nikada nije dobra strana, a mi se štrajka ne bojimo. Obrazovni sindikati su pokazali kako se štrajkat može, ali kome je da štrajka - zaključila je Lovrić.

