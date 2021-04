Ne zna se zašto AstraZeneca kod pojedinaca uzrokuje trombozu, no moguće je da se kod rijetkih pojedinaca protutijela koja se stvore na virus sljubljuju s krvnim pločicama i to uzrokuje trombozu. Inače, nema neke očite poveznice poput kroničnih bolesti, pretilosti i slično što bi povezivalo ove slučajeve, rekao je naš ugledni znanstvenik Ivan Đikić.

I on se prije 17 dana cijepio prvom dozom AstraZenece.

- Prvi dan nisam imao nuspojave. No dan kasnije pojavile su se nuspojave kakve su i uobičajene kod cijepljenja, poput blage boli na mjestu uboda, laganog crvenila, blago povišene temperature i u sljedećih nekoliko dana imao sam i manje glavobolje - kaže nam Đikić.

S obzirom na to da nam je naveo kako će drugu dozu cjepiva primiti od drugog proizvođača, pitali smo je li učinak isti, preporučuje li se “miješanje” cjepiva različitih proizvođača jer su drugačiji i sastavi cjepiva te zna li se kakve su tad nuspojave moguće?

- U Njemačkoj je na snazi odluka da svi koji su se do sada cijepili prvom dozom s AstraZenecom, drugu dozu uzet će jedno od mRNA cjepiva, kao što je, recimo, Pfizerovo cjepivo. Procijenjeno je da je to opravdana odluka jer je veći rizik da dođe do nuspojave poput tromboze od AstraZenece, nego od takozvane kros situacije prilikom cijepljenja s dva različita cjepiva - kaže Đikić.

Navodi kako su već napravljene na tu temu pilot studije i za sada ne postoje kontraindikacije. S obzirom na to da neki smatraju kako se kod AstraZenece zapravo ne događa ništa što ne mogu uzrokovati i druga cjepiva, pitali smo je li možda razlog takvih nuspojava činjenica da se, recimo, u Hrvatskoj najviše ljudi cijepilo AstraZenecom, pa je na vidjelo izašlo i više nuspojava.

- Ta teorije ne stoji jer se najviše ljudi u svijetu cijepilo Pfizerovim cjepivom. Da ono tako izaziva trombozu kod pojedinaca, to bi se već znalo - dodaje Đikić.

Ako se dokaže da pojedinci koji su razvili teže nuspojave nakon cjepiva imaju genetske predispozicije za to, je li moguće da se ubuduće ljude prije testira i provjeri spadaju li u tu rizičnu skupinu?

Đikić kaže:

“To je teško i za sada neprimjenjivo, no zato i imamo više različitih cjepiva da ljudi imaju izbora”.

Bez obzira na to kojim se cjepivom cijepili, preporuka je da se druga doza uzme u razmaku od četiri do šest tjedana. Znanstvenik kaže da će se morati usporediti podaci nakon što se ljudi drugi put cijepe različitim cjepivom, ali zasad će se primjenjivati jednaki period kao kad se cijepe cjepivima istog proizvođača. Velika Britanija je napravila presedan i odlučila većinu populacije cijepiti prvom dozom pa tek onda krenuti na procjepljivanje drugom dozom.

- To nije bila preporuka regulatornih agencija, no oni su riskirali i to im se isplatilo. Smrtnost im je pala za 90 posto - kaže Đikić.