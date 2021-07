"Vaš zahtjev za odštetom je obrađen, te je utvrđeno da ne postoji obveza osiguratelja", navodi se u odgovoru koji ovih dana iz Generali Osiguranja stiže roditeljima djece koja su 2020. trebala ići na maturalac preko agencije Kontakt Tours.

To su iz Generalija potvrdili i za 24sata, ističući kako poduzimaju sve pravno dostupne korake kako bi pomogli u razrješenju nastale situacije, u kojoj su učenici nažalost ostali zakinuti za maturalno putovanje.

'Nisu produljili policu, nema ni poslovne suradnje'

- Generali osiguranje d.d. zaprimilo je 221 prijavu štete zbog propalog maturalnog putovanja ugovorenog s turističkom agencijom KONTAKT TOURS d.o.o., a dosad je obrađeno i odgovoreno na 106 prijava, dok su ostale prijave u procesu obrade štete. Također, Generali osiguranje d.d. zaprimilo je tri žalbe. Još jednom želimo istaknuti kako turistička agencija KONTAKT TOURS d.o.o. više nije bila osiguranik Generali osiguranja d.d. po polici osiguranja jamstva u trenutku otvaranja stečajnog postupka, niti je Generali osiguranju d.d. poznato na koji način je navedena agencija ispunila svoju zakonsku obvezu osiguranja jamstva za slučaj nesolventnosti nakon 08.08.2020. godine, kada je ugovorni odnos Generali osiguranja d.d. i agencije KONTAKT TOURS d.o.o. završio. Generali osiguranje d.d. nažalost nema pravnu osnovu djelovanja niti ispravljanja štete nanesene djeci i njihovim roditeljima, ali se nadamo kako će se ova situacija razriješiti u što kraćem roku - javili su nam iz osiguranja.

Nekoliko desetaka škola organiziralo izlet preko agencije

Djeca maturalca, nažalost, nisu vidjela ni 2020., ni ove godine, iako je bilo mogućnosti. Na sramotu nadležnih institucija, ni roditelji još nisu dobili uplaćeni novac natrag. Podsjetimo, radi se o oko 1600 kuna po djetetu, a samo 24sata javili su se roditelji iz više od deset škola Zagreba i Zagrebačke županije. Kako smo pisali prije tri tjedna, nekoliko desetaka osnovnih škola još 2019. je preko agencije Kontakt Tours organiziralo jednodnevne izlete i maturalce. Epidemija korone lani je sve zaustavila, a odlukom Ministarstva turizma agencije su mogle ponuditi vaučere sa zamjenskim putovanjima, vratiti novac ili prebaciti paket-aranžmane na iduću sezonu. Agencija Kontakt Tours nije napravila ništa od navedenog, iako su imali uplate za stotine djece.

Kad su ovo proljeće škole pokušale saznati mogu li se ovog lipnja organizirati otkazani maturalci, što su neke agencije i napravile, dočekao ih je hladan tuš: Kontakt Tours prvo je početkom godine proglasio blokadu, onda početkom lipnja poslao zahtjev za stečaj, a direktor agencije Tihomir Korać osnovao je još dvije agencije. Osim odgovora da oni ne mogu organizirati izlete, nisu ponudili novac natrag, već je nakon brojnih natezanja predsjedniku Udruge hrvatskih putničkih agencija kazao kako prikuplja novac i da će ga vratiti. Ministarstvo turizma roditelje je uputilo na naplatu preko osiguranja.

No od toga, po svemu sudeći, neće biti ništa. Iz Generalija su ovako odgovorili roditeljima: Polica osiguranja za navedene izlete vrijedila je od 08. kolovoza 2019. godine do 08. kolovoza 2020. godine. Budući da Kontakt Tours nakon toga nije obnovio policu, Generali ističe kako je njihova poslovna suradnja time raskinuta.

- Budući da je 04. lipnja 2021. godine Financijska agencija podnijela nadležnom trgovačkom sudu Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka za dužnika KONTAKT TOURS d.o.o., evidentno je da navedena agencija više nije imala zaključenu policu osiguranja kod Generali osiguranja d.d. kao osiguravatelja - navodi se u odgovoru koji su nam proslijedili roditelji.

Postupak za pokretanje stečaja tek ujesen

Loše vijesti stižu i dalje. Stečaj za tvrtku Kontakt Tours nije proglašen, ročište na Trgovačkom sudu zakazano je za rujan. To znači da se dotad neće znati hoće li uopće biti mogućnosti da se roditelji naplate iz stečajne mase.

A među prevarenima su i učenici OŠ Matije Gupca u Gornjoj Stubici. Kako piše portal nizagorjemalo.hr, oni su u lipnju 2020. trebali putovati u Orebić. Nakon što su doživjeli isti scenarij, te zatražili odgovore, Korać se pozvao na "pandemijski rok" koji je Vlada osigurala turističkim agencijama za povrat novca, od 180 plus 14 dana od kraja posebnih uvjeta. No Ministarstvo turizma taj rok je ukinulo, te se odmah po stupanju izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu 26. lipnja, agencije obvezuje da u roku 14 dana vrate novac klijentima.

'Zahtjevi se vraćaju, adresa ne postoji'

Roditelji su nam javili kako su Kontakt Toursu odmah poslali pojedinačne zahtjeve za raskid ugovora, preporučeno s povratnicom, te mailom na Kontakt tours i Jan Tours (nova tvrtka Tihomira Koraća).

- Mail za Kontakt tours se odmah vratio jer je "adresa nepostojeća", a i zemaljskom poštom se vratilo s pečatom pošte "obaviješten, nije podigao pošiljku". Istovremeno smo agenciju prijavili i Državnom inspektoratu, prijave su zaprimljene, no nema odgovora. Što se nas tiče, mi smo jednostrano raskinuli ugovor zbog njegovih neispunjavanja preuzetih obaveza i očekujemo povrat novaca - kažu nam roditelji.

Ministarstvo turizma: Prijavite ih Trgovačkoj inspekciji

Iz Ministarstva turizma dobili smo opširan odgovor, u kojem potvrđuju da klijenti imaju pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca u roku od 14 dana. Na povrat novca imaju pravo i oni koji su dobili vaučer, ali ga nisu iskoristili.

U slučaju nesolventnosti, u ministarstvu upućuju na osiguranje, odnosno:

- Ako je jamčevina za slučaj nesolventnosti istekla i putnik ne može tražiti povrat novca izravno od osiguravajućeg društva, po otvaranju stečajnog postupka, putnici kao vjerovnici, mogu prijaviti tražbinu u stečajnom postupku.

Ako ne dođe do stečajnog postupka, ili ne bude moguće naplatiti se iz stečajne mase, ministarstvo upućuje na Trgovačku inspekciju:

- Ako nad organizatorom putovanja ne bude otvoren stečajni postupak, a organizator ne bude htio izvršiti traženi povrat novca, protiv organizatora se može podnijeti prijava turističkoj inspekciji Državnog inspektorata, Šubićeva 29, Zagreb, e-pošta: turisticka.inspekcija@dirh.hr te pokrenuti sudski spor ili podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred notificiranim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/prava-potrosaca/zastita-potrosaca/rjesavanje-sporova/177.

Iako Trgovačka inspekcija može kazniti agenciju kaznama od 5000 do 30.000 kuna, pa čak i do 90.000 kuna za ponavljanje prekršaja, prevarenoj djeci i roditeljima to ne znači ništa. Kao da doslovce nijednoj od nadležnih službi nije stalo do toga da se dobiju jasni i konkretni odgovori zašto Kontakt Tours ne vraća novac za usluge koje nije ispunio, gdje su te stotine tisuća kuna uopće nestale i gdje su, na koncu, vlasnik i direktor te propale agencije.

Iz UHPA-e su opet apelirali na klijente da imaju razumijevanja za agencije koje su u ogromnim problemima, no roditelji s punim pravom razumijevanja više nemaju. Prevareni su, a ne mogu dobiti ni odgovor kako će biti obeštećeni. Kao da im je novac narastao na drvetu.