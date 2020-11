Ni u 101. godini ne posustaje: Bakica 3. put pobjedila koronu

Ova 101- godišnja Talijanka čak je tri puta testirana pozitivno na korona virus, no to ju nije pokolebalo. I ovaj se put uspjela oporaviti od zloglasne bolesti.

<p><strong>Maria Orsingher,</strong> 101-godišnjakinja iz Ardenna, Lombardije, treći je put testirana pozitivno na korona virus, prenosi <a href="https://www.fanpage.it/milano/per-tre-volte-positiva-a-101-anni-nonna-maria-sconfigge-il-covid/">fanpage.it</a>.</p><p>Ova je Talijanka prvi susret s koronom imala na proljeće, kada je u Italiji situacija s korona virusom bila izvan kontrole.</p><p>Nakon što je testirana pozitivno na Covid-19, hospitalizirana je. </p><p>Ono što posebno iznenađuje jest činjenica da Maria nije imala nikakvih većih komplikacija i simptoma. Nije imala temperaturu te nije bilo potrebe za respiratorom jer je disala samostalno.</p><p>S drugim valom korone, u rujnu, Maria je ponovno testirana pozitivno na virus. No, ni ovaj pozitivan test nije uspio pokolebati Mariu, koja se uspjela bez ikakvih komplikacija oporaviti.</p><p>Nakon što se oporavila, vratila se Dom za starije i nemoćne San Lorenzo u Ardennu, ustanovu gdje već godinama boravi. Ali, to nije značio kraj za njezinu borbu s Covid-om 19. Maria je ponovno testirana pozitivno na koronu. </p><p>Iz Doma za starije i nemoćne u kojem Maria boravi smatraju kako je moguće da je riječ o netočnom testu. </p><p>- Moguće je da test nije validan. Nitko od osoblja i pacijenata nije testiran pozitivno na virus pa čudi činjenica da je gospođa Maria čak treći put pozitivna na virus.</p><p><strong>Jača nego ikada </strong></p><p>Prošlog srpnja Maria je proslavila 101. rođendan, a ponosna je majka triju kćeri - Carle, Ines i Delfine. </p><p>Već je šest godina smještena u Domu za starije i nemoćne u Ardennu, no ne odvaja se od svojih kćeri. Zbog nemogućnosti posjeta, svakodnevno održavaju komunikaciju putem videopoziva i slika.</p><p>Iz Doma za starije i nemoćne San Lorenzo potvrđuju kako je Maria sada jača nego ikada. </p><p>- Iako je već u velikoj starosti, ona ne odustaje. Treći je put pobjedila korona virus te je sada jača no ikada. Jede duple obroke i osjeća se odlično. Istina je da joj stanje nije odlično, no to nema nikakve veze s Covid-om - prenose djelatnici iz Doma za starije i nemoćne San Lorenzo.</p>