Od prvog rujna ove godine više vam ne trebaju biljezi za dokumente.

Ukupno za 177 raznoraznih dokumenata za koje su vam dosad bili potrebni biljezi, sada više nisu potrebni, a priču donosi RTL Direkt.

Na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi i iz porezne uprave za Direkt su danas potvrdili kako se očekuje da će zbog toga u državni proračun biti uplaćeno 80 milijuna kuna manje godišnje.

"To znači jednostavno to da je strankama, a i nama na neki način jednostavnije. Znači, sve isprave i potvrde iz državnih matica i knjige državljana kao iz popisa birača, kad govorimo o oblasti našeg gradskog ureda za opću upravu, je oslobođeno od naplate upravne pristojbe. Isto tako, upravni postupci se više ne naplaćuju, niti jedan iz naše oblasti. To konkretno za građane znači, kad se radi o promjeni osobnog imena, da je besplatno. Jedino što se naplaćuje, naplaćuje se sastavljanje zapisnika za prijavu namjere sklapanja braka, to je 70 kuna i ako se radi o građanskom obliku, onda sam čin sklapanja braka košta 140 kuna", kazala je pomoćnica pročelnika za građanska stanja Asja Ettinger.