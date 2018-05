Nije htio umrijeti sam: 'Obitelj me zaboravila, posvojite me...'

Tražim nekoga da me posvoji. Usamljeni muškarac u 80-im godinama. Snažnog tijela. Mogu ići u kupovinu, kuhati i brinuti se za sebe. Bez kroničnih bolesti. Umirovljenik sam Znanstvenog istraživačkog centra u Tianjinu s mjesečnom mirovinom od 5800 kuna. Ne želim ići u starački dom. Nadam se da će me posvojiti neka dobra osoba ili obitelj, brinuti se o meni i pokopati me kada umrem, pisalo je u oglasu koji je iznenadio stanovnike Tianjina kada su ga primijetili na autobusnim stajalištima.

Autor oglasa bio je 85-godišnji Han Zicheng, koji je očajnički želio društvo u svojim posljednjim danima. Rekao je da mu je supruga preminula i da se sa sinovima više ne čuje. Bio je dovoljno snažan da svaki dan biciklom ode do tržnice po svakodnevne potrepštine.

Gospodin Han godinama je pokušavao naći društvo za svoje posljednje dane i često je susjedima i poznanicima govorio kako je usamljen i da se boji kako će umrijeti sam. Oglas mu je bio posljednji korak, a dok je lijepio jedan od svojih letaka, fotografirala ga je prolaznica i fotografiju objavila na društvenim mrežama uz komentar: "Nadam se da neki dobri ljudi mogu pomoći".

Ljudi su mu se javljali samo da bi razgovarali

Iako nije pronašao nikoga tko će ga posvojiti, telefon starog Hana nije prestao zvoniti u posljednja tri mjeseca njegovog života. Ljudi su mu se javljali samo da bi razgovarali i tako mu umanjili samoću. Zicheng je rekao i kako je s jednim sinom izgubio kontakt, dok se drugi odselio u Kanadu 2003. godine.

Svima koji su ga zvali, Han je pričao o lošem kineskom sustavu brige o starim osobama, a u veljači je počeo zvati i Beijing Love Delivery Hotline, liniju za pomoć koja je osnovana u svrhu prevencije samoubojstava usamljenih staraca u Kini. Tu službu zvao je i po nekoliko puta na tjedan te se žalio na svoju usamljenost i stanje kineskih umirovljeničkih domova. Pozivi su prestali početkom ožujka.

Sin tvrdi da je otac lagao: 'Nije bio usamljen već samo star'

Han je preminuo 17. ožujka, a susjede je iznenadila vijest o njegovoj smrti. Kažu da su primijetili da ga više ne susreću u zgradi, ali nitko nije išao provjeriti kako mu je.

Hanov sin stigao je iz Kanade kako bi se pobrinuo za sprovod te je novinarima rekao da je njegov otac lagao. Tvrdi da je Han imao tri sina i da su se svi dobro brinuli o njemu. Inzistira da njegov otac nije bio usamljen već samo star.

- Takve stvari su uobičajene - ustvrdio je.

Ipak, u svojim posljednjim satima, Han je uspio nazvati jednog od svojih poznanika kako bi ga odvezao u bolnicu jer se nije osjećao dobro. Umro je u bolnici okružen osobljem.

Kineski problem sa starcima

Prema podacima Ujedinjenih naroda, kineska populacija posljednjih godina stari više nego ijedna druga nacija na svijetu i to zbog dugogodišnje politike prema kojoj se smjelo imati samo jedno dijete, a i zbog povećanja životnog standarda. Čak 15 posto populacije ima preko 60 godina, a pretpostavlja se da će se do 2040. taj broj popeti na 25 posto.

Zbog toga je u Kini pao i broj radnika, a cijele generacije jedinaca sada brinu za svoje stare roditelje. Oni starci koji nisu imali djecu ili zbog nekog razloga nisu u kontaktu s njima, imaju jako malo zaštite od države, a starački domovi mnogima su tek posljednja opcija koju će probati.