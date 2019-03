Nije prvi put: Bura je uništila fasadu na Zdravstvenoj školi

Jaka bura koja od sinoć puše u priobalju uništila je dio istočne i sjeverne fasade splitske Zdravstvene škole.

Ovo nije prvi put da je oštećena fasada na ovoj zgradi. Prije dvije godine vjetar je srušio fasadu na sjevernom zidu.

Na Jadranu će do kraja dana puhati jaka i olujna bura mjestimice u Dalmaciji s orkanskim udarima, a na sjevernom dijelu i sjeverni vjetar.

Sutra će biti djelomice sunčano, a uz postupno naoblačenje poslijepodne i prema kraju dana na zapadu mjestimice kiša, u gorju i snijeg. Ujutro je na kopnu moguć mraz. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, a popodne u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 2 do 6. Najviša dnevna od 10 do 13 °C, javlja DHMZ.





Tema: Hrvatska