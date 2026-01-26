Nije šala! Robot dao izjave nakon sastanka u Vladi!

DEBELI MINUSI

VIDEO Strašne snimke iz New Yorka: Snježna oluja pogodila grad, jak vjetar raznosi snijeg NEW YORK - Snažna zimska oluja zahvatila je istočni dio SAD-a, donijevši obilne oborine i ekstremno niske temperature koje su uzrokovale velike poremećaje. U New Yorku je u nedjelju, 25. siječnja, zabilježeno snažno kovitlanje snijega na gotovo praznim ulicama, dok se oluja nastavila širiti prema sjeveroistoku zemlje. Prodor izrazito hladnog arktičkog zraka koji je zahvatio velik dio zemlje istočno od Stjenjaka, uzrokovao je osjetan pad temperatura. Procjene govore da je čak 157 milijuna Amerikanaca upozoreno na opasno niske temperature, koje se kreću od vrijednosti debelo ispod nule.

