Nije šala! Robot dao izjave nakon sastanka u Vladi!

Humanoidna robotica Tonka prvi je put javno predstavljena u Hrvatskoj na okruglom stolu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje je odmah privukla svu pažnju. Poručila je da tehnologija mora služiti ljudima te da roboti trebaju biti podrška, a ne zamjena za čovjeka. Kao svoje prednosti istaknula je mogućnost rada bez umora, dosljednost i preciznost u ponavljajućim zadacima. No priznala je da joj nedostaju ljudska empatija, kreativnost i sposobnost donošenja etičkih odluka, koje, kako kaže, ostaju isključivo u rukama ljudi.

Znate li da se e-računi moraju čuvati u elektroničkom obliku? Pogledajte kako ih arhivirati

Ako koristite uslugu Fina e-račun, ne morate brinuti o arhiviranju, samo upišite ključnu riječ i pregledajte vaš e-račun. Prijavite se odmah!

DEBELI MINUSI

VIDEO Strašne snimke iz New Yorka: Snježna oluja pogodila grad, jak vjetar raznosi snijeg

NEW YORK - Snažna zimska oluja zahvatila je istočni dio SAD-a, donijevši obilne oborine i ekstremno niske temperature koje su uzrokovale velike poremećaje. U New Yorku je u nedjelju, 25. siječnja, zabilježeno snažno kovitlanje snijega na gotovo praznim ulicama, dok se oluja nastavila širiti prema sjeveroistoku zemlje. Prodor izrazito hladnog arktičkog zraka koji je zahvatio velik dio zemlje istočno od Stjenjaka, uzrokovao je osjetan pad temperatura. Procjene govore da je čak 157 milijuna Amerikanaca upozoreno na opasno niske temperature, koje se kreću od vrijednosti debelo ispod nule.

SAŽETAK OSIJEK - DINAMO 0-3

VIDEO Dominantni Dinamo! Evo kako je sredio Osijek u gostima

OSIJEK - DINAMO 0-3: Nogometaši Dinama projurili su Opus Arenom iskoristivši posrtaj Hajduka na Poljudu, pa sada imaju četiri boda prednosti ispred najvećeg suparnika. Golove za "modre" zabili su Luka Stojković (30'), Miha Zajc (42') i Dion Drena Beljo (89'). Dinamo je ovom pobjedom pobjegao Hajduku na četiri boda prednosti.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zapeo projekt bolnice u Blatu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji ‘240 sekundi 24sata’. Danas donosimo: Veliki projekt nove nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu ponovno je zapeo...Priča o dvije obitelji koje su se vratile u Hrvatsku. Kaos i panika u SAD-u nakon novog ubojstva na prosvjedu...

SAŽETAK HAJDUK - ISTRA

VIDEO Pogledajte kako je Istra šokirala Hajduk usred Poljuda!

HAJDUK - ISTRA 1961 1-2 Nadali su se Splićani pobjedom preuzeti vrh prvenstvene ljestvice, ali Puljani su imali drugačije planove. Prevljak je nakon sjajne kontre u 10. zabio za 0-1, a Fredriksen je povisio u 22. na 0-2. Gol utjehe za Hajduk zabila je također Istra - Robertsson u svoju mrežu u 83. minuti

