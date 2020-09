Nije šala! U listopadu ćemo se diljem Hrvatske odmarati po čak 50 posto nižim cijenama...

Tjedan odmora akcija je Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice koja će trajati od 16. do 25. listopada. Ovo je i prilika i poziv za sve subjekte iz turističkog sektora da prijave svoje usluge

<p>Nije odmor samo ljeti, on nam je potreban cijele godine. A nakon uspješno završene turističke sezone, kreće velika akcija u kojoj ćemo se svi moći odmarati po čak 50 posto nižim cijenama. Tjedan odmora vrijedna je akcija Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice koja će trajati u tjednu <strong>od 16. do 25. listopada 2020. </strong>godine te koja za cilj ima poticanje domaćih putovanja te podizanje razine turističke aktivnosti u razdoblju izvan ljetnih mjeseci. Kroz akciju „Tjedan odmora vrijedan“ omogućit će se građanima Hrvatske i svima zainteresiranima da posjete i upoznaju različite dijelove Hrvatske po 50 posto nižim cijenama na brojne turističke usluge; od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga i različitih doživljaja.</p><p><strong><em>Vlasnici hotela, motela, prijevoznici, vlasnici restorana... i svi ostali iz turističkog sektora koji nudite usluge, sad je pravo vrijeme za vas ako želite ljudima ponuditi svoje usluge u akciji "Tjedan odmora vrijedan". U tijeku su prijave poslovnih subjekata koji će svoje ponude nuditi na web stranici izrađenoj upravo za ovu akciju – tjedanodmoravrijedan.hr, a koja će za korisnike usluga biti uskoro aktivna. Za sudjelovanje u akciji mogu se prijaviti svi poslovni i privatni subjekti iz turističkog sektora poput hotela, privatnih iznajmljivača, turističkih agencija, restorana, barova, nacionalnih parkova i parkova prirode, muzeja, galerija, prijevoznika, rent-a-cara, iznajmljivača plovila te subjekata zdravstvenog i lječilišnog turizma.</em></strong></p><p>- <strong>Ovaj projekt predstavlja inicijativu </strong>kojom želimo našim građanima predstaviti sve ljepote i bogatstvo ponuda koje Hrvatska ima i nudi tijekom cijele godine. U ovoj korona turističkoj godini veliki doprinos turističkom prometu dali su domaći turisti, a naša želja je da domaći turisti u ostatku ove godine, ali i u godinama ispred nas, čine sve značajniji dio potražnje te da istražuju brojne ponude diljem našeg kontinenta i obale. U tjednu odmora vrijednog tijekom listopada nudit će se brojne promotivne ponude koje će se objediniti na jednom mjestu, a namjera nam je ovu akciju nastaviti te održavati redovito tijekom većeg dijela godine - istaknula je <strong>ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac</strong> povodom najave akcije „Tjedan odmora vrijedan“. </p><p><strong>Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić </strong>kaže kako je riječ o projektu koji za cilj ima poticanje domaćeg turističkog prometa u razdobljima pred i posezone te u kojem sudjeluju pružatelji usluga u turizmu koji će tijekom promotivnog tjedna kreirati vrlo atraktivne i cjenovno dostupnije ponude za sve hrvatske građane. <br/> -<strong> Upravo je domaće tržište </strong>u ovoj izazovnoj godini dalo snažan doprinos u postignutim rezultatima s visokim udjelom od 20 posto u ukupno ostvarenim noćenjima. Vjerujem da će projekt biti vrlo dobro prihvaćen i u sljedećim godinama te da će pozitivno utjecati na povećanje turističke potrošnje unutar zemlje - izjavio je direktor.</p>