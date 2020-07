Nijemci u šoku: U mijenjačnici na Krku za 100 € dobili 610 kn

<p>Tečaj eura je prema trenutnoj listi Hrvatske narodne banke 7.51 kn, no to nije jednu mijenjačnicu na Krku smetalo da njemačkom turistu za 100 eura da svega 610 kuna.</p><p>Nijemac je portalu <a href="http://fenix-magazin.de/sokirani-njemacki-turisti-u-mjenjacnici-na-krku-za-100-eura-dobili-samo-610-kuna34/" target="_blank">Fenix-magazin.de </a>ustupio račun koji dokazuje kako je u subotu, 11. srpnja u PJ. u ulici Josipa J. Strossmayera na Krku mijenjao eure u kune. Uz njega je izdana i potvrda o otkupu te ime blagajnika.</p><p>Nakon razgovorima s turistima na Krku, novinari su doznali da se sličan slučaj dogodio i u Rijeci.</p><p>- Vidio sam kako su u jednoj mjenjačnici jednom njemačkom dječaku promijenili 200 eura po tečaju od 6,1 kuna. Nisam to mogao prešutjeti te se na kraju i posvađao s djelatnikom mjenjačnice. Naravno, ništa se nije dogodilo, dječakovi roditelji koji su bili u blizini su ostali šokirani kad sam im rekao što se dogodilo. No, nije bilo pomoći - ispričao je jedan Hrvat za Fenix-magazin.</p><p>- Sve to što se događa, a o čemu će Nijemci sigurno ispričati svojim poznanicima, a najvjerojatnije i njemačkim novinarima kada se vrate u Njemačku, ostavlja lošu sliku o hrvatskom turizmu u Njemačkoj. Pogotovu je to loše sada u vrijeme korona-krize, kada Nijemci pozivaju svoje goste da ostanu doma ili odmor provode u Njemačkoj - zaključuje se.</p>