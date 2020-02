Nikica Gabrić o iznudi: 'Ja ni ne tajim da sam šef masona'

Oftalmolog Nikica Gabrić, kojeg su glavni urednik Mark Cigoj i njegov zamjenik Vuk Radić, te vlasnica portala i tjednika Dnevno Marija Dekanić ucjenjivali da se mora oglašavati u njihovom mediju, jer će u suprotnom objaviti seriju tekstova i fotografija u kojima će pisati o tome da je Gabrić mason, za RTL je prvi put komentirao ovaj slučaj iznude o kojem se govori već nekoliko dana.

Gabrić kaže da on ni ne skriva da je mason.

- Ja nemam nikakav problem da bih tajio da sam ja mason ili da sam šef masona, ali moja dužnost je da čuvam i štitim druge ljude koji se ne mogu deklarirati jer nisu slobodni ljudi. Apsolutno je točno da su nas reketarili, ali o tome ne mogu davati izjave - rekao je Gabrić.

Masoni su, tvrdi Gabrić, u Hrvatskoj legalno registrirana udruga. U tri velike lože trenutačno ih ima između 750 i 800, među njima su liječnici, odvjetnici i političari. Da bi netko bio mason, kaže Gabrić, mora biti uspješan i na dobrom glasu.

- Mi biramo ljude, netko vas može predložiti, nekoliko mjeseci raspravljamo o vama, i onda se tajno glasa, jedna crna kuglica znači da možete ući, dvije crne kuglice znači da veliki majstor može odlučiti, da ta crna kuglica ima utjecaja, i tri crne kuglice da nikad ne možete ući. No to nije najmoćnija organizacija, to stalno u teorijama zavjere postoje ljudi koji govore da mi štujemo đavla - pojasnio je Gabrić.

Točno preko puta Poliklinike Svjetlost Nikice Gabrića, jedna je od tri lokacije na kojoj se sastaju masoni u Zagrebu, a osnovno pravilo masonskog reda je tajnost, zato sve oko njih i potiče nagađanja o njihovoj ulozi i stvarnim namjerama.

Gabrić za ovu aferu krivi novinara koji je bio urednik masonskog časopisa, ali je fotografije iskoristio za portal dnevno.hr.

- On je izdajnik, ne zaslužuje da se o njemu govori. Sada ćemo ga izbaciti. On ima sve naše papire, naše povjerenje, i on to da u svojim novinama?! - rekao je ljutiti Gabrić, aludirajući na Vuka Radića, koji je uređivao masonski časopis Loža, interni magazin samo za njih i u kojem su trebale biti objavljene sporne fotografije nastale na ceremoniji hrvatskih masonskih okupljanja, ali su izašle u tjedniku Dnevno.

- Fotografije mene u bijelim rukavicama, s dugačkim pozlaćenim štapom i ukrašenom pregačom mogu mi biti samo reklama, ali mi je žao drugih ljudi koji rade s državom, a mogli bi zbog članstva u masonima imati problema - rekao je Gabrić.

