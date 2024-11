Niko Tokić Kartelo: 'Svim srcem sam u utrci za predsjednika. Vodit ću politiku povjerenja'

Okružen šumom, na 260 metara nadmorske visine u Oporovcu popularno zvanom Pantovčak u Dubravi, nezavisni predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo provodi svoje slobodno vrijeme kada nije u jednoj od svoje tri tvrtke. U dvorištu obiteljske kuće sagradio je kućicu za druženje gdje uživa s prijateljima i obitelji, suprugom Neviom, kćerkama Ivanom Kolinger i Marinom Dumendžija te četvero unučadi. Obožava kuhati, a specijalitet mu je juha sa 23 vrste povrća za koju ponosno kaže da su mu prijatelji rekli da može dobiti Michelinovu zvjezdicu. Kuha jedanput tjedno za cijelu obitelj, a završio je i školu kuhanja. Njegova tajna za sve recepte je ta da od začina koristi samo sol i papar. A sva jela začini svojim maslinovim uljem koje već nekoliko godina proizvodi.



- Masline, njih 500, uzgajam u rodnom mjestu Vačani kod Skradina gdje mi još žive roditelji. Godine 2013. imali smo prvu berbu, a proizveli smo tada oko 25 litara, a sada dok su masline starije ako rode bude i preko tisuću litara. Volim sve što je vezano uz hranu i nema toga što ne volim kuhati. Volim reći da nakon mojih jela čovjek može boksati 12 rundi i ništa mu ne pada teško na želudac - priča nezavisni predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo čiji je slogan kampanje Predsjednik prijatelj.

Baš tako, širokih ruku, primio je novinare 24sata kojima je spremao svoje specijalitete. Na meniju su bili šampinjoni punjeni špekom, rajčicom i sirom, bakalar i inćune, tunu u terijaki umaku te za kraj wok sa škampima. Supruga Nevia s kojom je u braku pune 32 godine, asistirala mu je povremeno, ali kada Niko kuha, on je šef.

- Niko me često iznenadi novi jelom, ali prvi puta kada je spremao jelo, iskreno, nisam bila baš sigurna da će biti dobro. Ali, na kraju bilo je prefino - kaže supruga Nevia. Ljubavna priča supružnika počela je s Domovinskim ratom. Djevojka iz Novog Zagreba prvo je bila prijateljica s dečkom iz Dubrave, a onda su zajedno 1991. godine otišli na more. Vratili su se kući kao supružnici jer je Niko promislio da kao branitelj nema vremena puno čekati. Vrlo brzo su dobili i dvije kćerke koje danas rade u obiteljskom biznisu.

- Voli me iznenaditi i dan danas, romantična je duša i ništa mu nije teško, kako za obitelj i prijatelje tako i za nepoznate ljude koji su u problemima. On kada čuje da netko ima neki problem odmah krene smišljati način kako pomoći. Tako je i sada, u utrci za Pantovčak, on želi iskreno pomoći ljudima - govori nam supruga Nevia koju je suprug iznenadio za tridesetu godišnjicu braka. Odveo ju je, naime, na Havaje gdje su se ponovno vjenčali.

U Americi se odlučio i pripremati za izbore jer kako Niko kaže, politika je matematika i umjetnost u jednom. Tamo je proveo tri mjeseca i to je, kaže, bio veliki test za njega i njegovu obitelj jer nikad nije bio sam duže od sedam dana.

'Oko mene nema lobija'

- Svim srcem sam ušao u utrku. Ja ću biti predsjednik prijatelj i vodit ću politiku novog povjerenja. Ja na poziciju predsjednika gledam kao na rudnik u kojem ću tražiti najvrjedniju rudu koju ću onda podijeliti s hrvatskim narodom. Jedan od razloga moje kandidature je socijalna osviještenost koju nosim u sebi, ali lakše je pomagati kada imaš neke poluge vlasti. Ja sam čist, nema oko mene nikakvih lobija i neopterećen ulazim u utrku. Direktno ću raditi za građane. Gnušam se kad čujem kako govore da predsjednik nema ovlasti. Pa koristi sve alate koje imaš da pokreneš neke stvari. Ja ću surađivati s Vladom, ali ću neke stvari sam pokretati ako vidim da nemam podršku - kaže predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo te objašnjava da niti jedan predsjednik, izuzev predsjednika Tuđmana, nije ništa napravio za Hrvatsku. Predsjednik, za njega, mora biti netko na koga se narod može osloniti. Sada, kaže, to nije tako jer predsjednik Milanović i predsjednik Vlade ne surađuju, a s njim to neće biti tako.

- Surađivat ću s Vladom, naravno, ali ako ne žele sa mnom pokrenuti promjene, ja ću to sam učiniti. Jedan od primjera je da planiram osnovati Ured koji će se isključivo baviti povratkom iseljenika. Moramo ih vratiti kući jer će Hrvatska u protivnom nestati. Bio sam sada u Americi i znam da se obitelji žele preseliti u Hrvatsku zbog rodnih ideologija koje se tamo nameću već djeci u vrtićima. Radi se o obiteljima koje imaju svoje biznise, ne traže ništa od Hrvatske. Zamislite da nam dođe 100 tisuća mladih obitelji koji bi se u društvo integrirali bez problema. Naime, sada dolaze naše obitelji iz Latinske Amerike, ali svi redom završe u Španjolskoj. Ja želim da ostanu tu - priča nam predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo koji ponavlja da je glavni problem Hrvatske demografija. Uvjeren je da Hrvatska nestaje pred našim očima. Zato je zajedno dao izraditi program za demografiju koji pokazuje da će se najkasnije 2051. izjednačiti broj stranaca s pravom glasa s migrantima koji će u međuvremenu ostvariti svoje pravo glasa.

Pomaže kad god može

-Napravio sam i integracijski priručnik u kojem su osim podataka o našoj zemlji i neke stvari koje se nama čine nebitnima, ali njima nisu. Naime, piše da je kod nas kulturno pozvati susjeda na roštilj ili da djevojčice i dečki idu zajedno na izlete - govori nam Niko kojem su u Americi napravili uputstva na 157 stranica kako pobijediti. Srž je, kaže, u kontaktu s ljudima što Niko i inače svakodnevno živi. Zato ni ne sumnja da će ga prepoznati i glasati baš za njega. Jer, jedan je od rijetkih u politici koji planira biti prijatelj naroda. Naime, osim što su poznati po angažmanu u sportskim kolektivima, obitelj Tokić Kartelo prepoznata je i po svojim humanitarnim djelima. Iako o tome rijetko govore, saznajemo da su tijekom krize na Banovini, nakon razornog potresa, njihova krovopokrivačka tvrtka sa svim zaposlenicima i opremom mjesec dana radila besplatno, pomažući ljudima pogođenima ovom katastrofom. Obitelj stoji i iza popularnog Instagram profila “mamahvala”, koji ima za cilj potaknuti ljude da više vremena provode sa svojim roditeljima. Svaki mjesec nagrađuju najbolje priče i fotografije s mamama, dodjeljujući nagrade poput vikenda u toplicama ili večere u bilo kojem restoranu u Hrvatskoj. Njihova poruka je jasna i snažna – odvedite svoju mamu i prijatelje na ručak ili večeru i recite joj jednostavno: “Mama, hvala ti za sve.”

S takvim inicijativama žele pokrenuti promjene u društvu, potičući obiteljsko zajedništvo i zahvalnost prema roditeljima. Ovi pothvati ne samo da govore o njihovoj posvećenosti zajednici, već i pokazuju rijetku kombinaciju empatije i odlučnosti – vrijednosti koje bi mogle donijeti svježu dimenziju predsjedničkoj funkciji.

Niko Tokić Kartelo, kako kaže, ne teži samo poboljšanju standarda građana kroz vanjsku politiku i gospodarske inicijative, već i kroz aktivnu podršku onima kojima je to najpotrebnije. Ovaj humanitarni duh i osobna predanost pomoći ljudima mogli bi ga izdvojiti kao kandidata s jedinstvenom vizijom uloge predsjednika – vizijom koja obuhvaća kako političko vodstvo, tako i duboko ukorijenjenu brigu za zajednicu.