Nikola Milin o prelasku granice sa Slovenijom: 'Neće biti velikih gužvi, raditi će se profiliranje'

Na sjednici vlade Slovenije odlučeno je da se od subote uvodi privremena kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom zbog povećanog rizika od terorizma. Suspenzija Schengena na granicama s Hrvatskom i Mađarskom trajat će najmanje deset dana.

- To neće značiti gužve i ono što je bilo prije. Schengenska granica je sada naša granica. Ovo znači da će se profilirati, raditi kontrole, ali neće biti sustavne kontrole, ono što se prije radilo, neće biti velikih gužvi - komentirao je glavni ravnatelj policija Nikola Milin za Dnevnik Nove TV.

Kako kaže, odluka nije inicirana zbog migranata, već zbog prijetnje terorizma, ekstremizma, radikalizma, ali i prekograničnog kriminaliteta. Opovrgnuo je navode slovenskog ministra da Hrvatska granična kontrola sve pušta.

- To nikako nije točno. Sve to možemo potkrijepiti podatcima, kao što je 1050 krijumčara koji su uhvaćeni. Svi ti ljudi su registrirani i provjereni kroz sigurnosne baze - rekao je Milina.

Ukoliko će Hrvati putovati do Italije moguće je da će svoje dokumente morati pokazivati, ali sve je to ovisi o profiliranju koje napravi granična policija, ali neće to biti kao prije ulaska u Schengen, istaknuo je Milina. Granična suspenzija moguća je do dva mjeseca, a na aerodromima neće biti povećane kontrole.

Milina smatra da na hrvatskoj granici s BiH nema potrebe s Frontexom.

- Imamo više graničnih policajaca nego sve zemlje u regiji. Niti jednom, na niti jednom sastanku, nije bilo riječi o Frontexu na granici. Nama je imperativ da se trećim zemljama poveća kapacitet - kazao je dodajući da Hrvati mogu biti sigurni.