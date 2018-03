Nikolina Koščević: Šaptačica policijskim psima svjetski br. 1

Psima sam okružena od djetinjstva. Otac mi je bio lovac i oduvijek smo imali lovačke pse. Praktički sam prohodala uz epanjel bretona, govori nam simpatična smeđokosa policajka Nikolina Koščević (33). Aktivno se bavi psima posljednjih 15 godina, a lani u listopadu je u Francuskoj s njemačkim oštrodlakim ptičarem Ringom od Postića, starim pet i pol godina, osvojila Svjetsko prvenstvo u radu pasa ptičara!

Time je postala prva žena u povijesti ovog prestižnog natjecanja koja je osvojila svjetskog zlato! U MUP-u je sedam godina te trenutačno prolazi tečaj u Centru za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa za vodiča psa za detekciju droga.

- Dobila sam njemačku ovčarku staru 15 mjeseci po imenu Aba. Na obuci smo dva mjeseca - rekla nam je Nikolina. Uz pomoć voditelja Berislava Lankaša (40) i drugih djelatnika Centra, demonstrirali su nam kako Aba traži drogu. Kutijicu s heroinom sakrili su u ormar u jednoj dvorani.

- Traži Aba, traži! - zapovijedila je Nikolina živahnoj ovčarki. Rukom po zidu prostorije obilježila joj je (markirala) prostor koji mora pretražiti. Aba je prvo jednom ukrug prošla cijelu prostoriju, ponjušila naše torbe, a potom krenula prema ormaru u kojemu je bila skrivena droga. Ponjušila ga je još jednom kako bi bila sigurna, a potom sjela kraj ormara čekajući nagradu. U tom trenutku Nikolina je iz džepa izvukla “kong”, gumenu igračku sa špagom. Abinoj sreći nije bilo kraja. Dohvatila je igračku i počela veselo skakati.

Njuše drogu, eksploziv...

- Evo, ova zaigranost je jedna od najvažnijih osobina koje su potrebne za dobrog službenog psa - uključio se u razgovor voditelj Berislav Lankaš. Na čelo Centra stigao je u listopadu 2017. godine. Iza njega je dvadeset godina rada u krim policiji u Službi kriminaliteta droga. Kao i Nikolina, veliki je zaljubljenik u pse te se privatno aktivno bavi kinologijom 27 godina kao izlagač. Uzgaja dobermane.

- Velika je stvar kad ste u mogućnosti spojiti posao i ljubav. Nakon što je Nikolina ostvarila fantastičan rezultat na prvenstvu u Francuskoj, pozvali smo je na tečaj za vodiča - kaže Lankaš te pojašnjava da je Nikolina dosad radila u temeljnoj policiji. Smatraju da će njezino iskustvo u radu s lovačkim psima biti od velike koristi u obuci pasa za detekciju droga.

U Centru je trenutačno još devet pasa koji će, ovisno o potrebama MUP-a, postati policijski psi za detekciju droge, eksploziva, duhana, novca, praćenje ljudskog traga, zaštitno-tragački psi za zaštitu granice ili napadački.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Trening i obuku prolaze u modernim prostorijama Centra “friško” otvorenima 23. listopada prošle godine. Kompleks koji se nalazi u sklopu Policijske akademije u Zagrebu obuhvaća četiri novosagrađena objekta te poligon za obuku. Riječ je o projektu vrijednom 14,5 milijuna kuna, od kojih je Europska unija financirala 85 posto.

- Imamo 40 boksova za smještaj pasa i osam boksova za karantenu. Polovica boksova ima podno grijanje i rolo vrata, koja možemo spustiti kako bi im zimi bilo toplo. Potpuno su natkriveni, ograđeni s tri strane, svaki boks ima 11 četvornih metara - priča nam voditelj Centra Berislav Lankaš (40) pokazujući nam boksove od kojih je većina prazna. Na grijanoj polovici boksa nalazi se piljevina. Osim deset pasa koji trenutačno prolaze tečaj zajedno s vodičima, u Centru je smješteno još četvero umirovljenih pasa koje pokušavaju udomiti. Čim smo im se približili, počeli su glasno lajati.

Bez igračke nema dresure

- Ne vole nepoznate osobe - objašnjava nam Lankaš. Kaže kako imaju kapaciteta za još 30 pasa, no nije lako pronaći potencijalne kandidate za dresuru.

- Najvažniji nam je nagon za igračkom. Bilo da je riječ o ‘kongu’, loptici ili nečem drugom, ta igračka mu mora biti na prvome mjestu, ispred svega ostalog - priča Lankaš. Poziva sve građane koji imaju pse stare od 12 do 36 mjeseci, koje bi željeli darovati ili prodati policiji, da ih dovedu na testiranje.

Testiranje u prosjeku prolazi deset posto pasa. Trenutačno možemo primiti još 30 pasa - kaže Lankaš. Jedini uvjet za testiranje je da je pas uredno čipiran te da je cijepljen protiv bjesnoće i zaraznih bolesti. Premda se podrazumijeva da su neke pasmine selekcijom i odgovornim uzgojem predodređene za određene poslove u policiji, naročito zbog izraženog njuha, tragačkog nagona i drugih karakteristika.

Jasno je da danas ne bi bilo dragocjenih pasa u službi policije, vojske, spasilačkih službi ili vodiča slabovidnih, na primjer, bez pomne selekcije unutar određene pasmine, a to kod nas čine jedino uzgajivači s rodovnicama Hrvatskog kinološkog saveza. No policijski šaptači psima obilazili su i azile.

Ljubav koja nikad ne prestaje

- Tražeći pogodne pse obišli smo i 11 skloništa diljem zemlje. Uzeli smo dva psa, Franz iz Dumovca trenutačno je na obuci za zaštitno-tragačke poslove, a Snoopy iz velikogoričkog azila na obuci je za psa za detekciju. Riječ je o križancu Jack Russell terijera, koji nam je jako interesantan jer je sitan i svugdje se može zavući - govori Lankaš. Potencijalni kandidati koje testiraju moraju biti mirni na pucanj, ne smiju reagirati na druge pse, ne smiju imati strah ni od jedne podloge jer policijski psi moraju moći raditi na svim podlogama. Tečaj traje oko šest mjeseci, no ako vodič procijeni da je pas spreman, završnom ispitu može pristupiti i ranije. Kao i ostali vodiči, i Nikolina će Abu po završetku obuke povesti kući. Vjeruje da će se Ringo i Aba, koji se još nisu upoznali, dobro slagati.

- Ringo ima svoj boks, a Aba će vjerojatno živjeti u kući. Oboje su socijalizirani pa ne bi trebalo biti problema. Osim toga, Ringo je mužjak, a Aba ženka, pa ni tu ne bi trebalo biti problema - rekla je uz smijeh. Nakon završetka obuke vodič i pas vježbaju na terenu, a svake godine u Centru moraju nanovo proći testiranje. Testira se tim, a ne samo pas. Kako bi netko postao vodič službenog policijskog psa, mora biti najmanje tri godine u policijskoj službi i imati status ovlaštene policijske osobe. Potencijalne kandidate na testiranje im šalju ustrojstvene jedinice MUP-a ovisno o potrebama za policijskim psima.

- Gleda se suradnja vodiča sa psom. Kako se igraju, znaju li ih animirati. Jako je bitna volja i želja za tim poslom jer je on specifične prirode. I nakon što odrade svoju smjenu, oni ostaju sa psom, moraju brinuti o njemu, voditi ga u šetnje... Idealni vodiči su zaljubljenici u pse - govori Lankaš uz širok osmijeh.

Pas njuška po 'bontonu'

- Evo, pogledajte samo kako Aba ne skida oči s Nikoline dok poziraju. To je ta interakcija psa i vodiča koju mi tražimo - govori Lankaš. Vodič po dolasku zadužuje psa te prolazi teorijski dio i praktičnu nastavu. Praktični dio vježbi u Centru provodi se isključivo na bazi pozitivnog nagrađivanja očekivane reakcije.

- Kad pas napravi željenu reakciju, vodič to potvrđuje klikerom, doslovno ima spravicu koja napravi taj ‘klik’, nakon čega pas dobiva nagradu, omiljenu igračku. Ako je predmet koji traži visoko, sjedne. Ako je nisko, legne. Ne smije gristi ni grebati kako ne bi progutao drogu ili aktivirao eksploziv. Nakon što pas usvoji to pasivno markiranje, igračka se zamjenjuje određenim mirisom - objašnjava Lankaš. Policijski psi u službi su najčešće do osme godine. Njih 95 posto ostaje kod vodiča, a MUP im do kraja života osigurava besplatnu hranu.