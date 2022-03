'Nisam htjela otići, ali bilo me strah da nas ne pošalju u Rusiju'

U subotu je navečer u slovačke Košice stiglo 115 Ukrajinaca. Mahom iz Kijevske oblasti. Među njima je Natasja koja je pobjegla zajedno s osmogodišnjim sinom.

- Muž se ostao boriti. Nisam htjela otići, ali me strah da nas ne pošalju u Rusiju. Ne želim tamo. To nije moj dom - ispričala nam je. Do granice je putovala dva dana, a zajedno sa sinom sad kreće prema Sloveniji gdje ima rodbinu.

Ranije su Rusi najavljivali kako će otvoriti humanitarne koridore, no da će civile iz okupiranih gradova u Ukrajini odvoditi u Rusiju. U subotu navečer su ukrajinski mediji objavili, pozivajući se na vlasti grada Mariupolja da ruske snage odvode civile u udaljene gradove u Rusiji.

Civile su prvo, tvrde, odveli u kampove gdje su im pregledali mobitele i dokumente, a onda prisilno odveli.

