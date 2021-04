Nisam i nikad ne bih parkirala na mjesto za invalide. Parkiram na međuprostor na parkingu koji se ne naplaćuje jer nije ni iscrtan, a ne smetam nikome. Samo onima koji ne provode zakon nego silu prema onima koji im se ne sviđaju. Takvima ću uvijek pružati otpor, rekla nam je odvjetnica Ivana Raspović (37).

Ona je autorica poruke policajcima na šoferšajbi svog Range Rovera u Zadru. Na njoj piše:

"Poštovani djelatnici MUP Zadar, PPP Zadar,

Slobodno ostavite svaki dan jednu kaznu, obavijest o počinjenom 'prekršaju' jer ovo je pravi prekršaj (Najveći u parkiranju na poluotoku i šire). Opaska: nemojte zaboraviti staviti prometni znak. Uglavnom, znam da će ostavljanje ovih kazni naša država duplo platiti od ove kazne što ostavite - zaradit ću za drugog boljeg Range Rovera".

U komentarima su je nazvali bahatom, ali ona kaže da su bahati zapravo oni koji joj žele naplatiti nešto mimo zakona i istjerati je s mjesta s kojeg to nemaju pravo jer nije po zakonu.

- Parkiram na mjestu koje nije u nadležnosti ni Obala i lučica ni policije, odnosno koristim nešto što nije regulirano zakonom. Krajem siječnja dobila sam prvu kaznu Obala i lučica, a zatim je uslijedilo još nekoliko. Pokušali su mi paukom dignuti auto 18. veljače, ali su ga digli i odmah vratili jer im komunalci nisu dali nalog budući da se ne radi o prekršaju. Vidjela sam kad su mi spuštali Range Rover, taman sam naišla. U životu nisam čula za slučaj da se vozilo digne pa spusti na isto mjesto, presmiješno je. Obala i lučice tada su odustali od mene, ali su policajci počeli pisati kazne, i to u tri navrata krajem ožujka pa sam im 2. travnja ostavila tu poruku. Prije toga, e-mailom sam pisala policiji, ali dobila sam samo automatski odgovor da je mail zaprimljen. Otada ne ostavljaju kazne, ali dođu mi kraj auta, vijećaju i odu. Sve mi to prepričaju ljudi koji se okupe jer imaju sličnih problema budući da se tu primjenjuje sila van zakona: nema znaka, iscrtavaju pločnike bez projekta, mimo zakona, stoji tabla da su osigurana četiri invalidska mjesta, a nema igh nego tri i to tako malih gabarita da tu ne može stati auto, a još stave i kante za smeće na parkirno mjesto za invalide. Većina parkirnih mjesta na Poluotoku zapravo nije po propisima - kazuje odvjetnica, a dok razgovaramo prilaze nam znatiželjnici, čitaju poruku i daju joj podršku.

Ivana Raspović kazuje nam da s Obalom i lučicama igra pravu malu igru mačke i miša.

- Oni su išli iza mene i iscrtavali žute ikseve kao da igraju križić-kružić, bez ikakvog projekta, protuzakonito, samo zbog mene i mog auta koji im je išao na živce. Stavili su žuti X ispred i iza mog auta, stavili su kamene čunjiće..ali ja nisam htjela maknuti auto pa ih nisu mogli iscrtati ispod njega. Htjeli su mi dati do znanja s kim imam posla. Ali ja bih došla sa starim autom i ostavila ga na tom mjestu kad bi mi zatrebao Range Rover. Jednom su svoj bijeli auto Obala i lučica, jer oni smiju, ja ne smijem, parkirali namjesto mog auta, ali sam uspjela ponovo zauzeti to mjesto čim su se makli. Jednom su mi tim svojim bijelim službenim autom blokirali prilaz, ali sam uspjela doći s druge strane noću, kad je parkiralište bilo prazno. Njihova poruka meni je "Mi smo tu gazde", ali neće ići. Čovjek se mora opirati i boriti za svoja prava uvijek kad netko u njih silom zadire. Pravila moraju biti ista za sve - kaže odvjetnica.

Javnost ju je upoznala 2018. godine kad se pobunila kad joj je stigao kupljeni automobil s tvorničkom greškom.

- Vratila sam ga i dobila sam drugi, ali s istim greškama. Na koncu sam vratila oba, uzela novac i sama kupila treći, od uvoznika. I bio je ispravan - kaže odvjetnica.

Na koncu smo je pitali što je mislila kad je kazala da će od policijskih prijava kupiti novi, bolji Range Rover.

- Postoji mogućnost naknade štete zbog povrede prava osobnosti. To je vrsta izmakle dobiti kao naknada za vrijeme koje bih provela u sudnici ako bi došlo do rasprave. Za to vrijeme ne bih mogla raditi svoj posao pa mi je izmakla dobit. Zastupala sam ženu koju su greškom zaključali u wc odmorišta na autocesti. Dobila je pravomoćnu presudu da joj zbog toga duguju 10 tisuća kuna jer je nekoliko sati provela u zahodu dok je nisu otključali. Nije se naplatila, jer je firma otišla u stečaj, ali presuda je bila u njezinu korist - kaže odvjetnica Raspović.

Iz Obale i lučica još nismo dobili odgovor, a iz policije kažu da je odvjetnica prekršila Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

- Tijekom redovitih postupanja u više navrata policijski službenici su na Liburnskoj obali u Zadru uočili vozilo Range Rover zadarskih registarskih oznaka koje je zatečeno parkirano na mjestu na kojem nije predviđeno parkiranje, tj. na neoznačenoj površini dijela javnog parkirališta koje ima oznaku parkirališne zone te se na njemu vrši naplata parkiranja, neposredno uz parkirališno mjesto predviđeno i označeno za osobe s invaliditetom.

Naime, parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjeno parkiranju jednog vozila i označeno je odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Obzirom da je vozilo zatečeno parkirano suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a tijekom postupanja policijskih službenika nije zatečen vlasnik vozila (korisnik) Obavijest o počinjenom prekršaju ostavljena je pod brisač vozila te je u istoj vlasnik vozila upoznat sa svim zakonskim mogućnostima reguliranja prekršaja - kaže Ivana Grbin, policijska glasnogovornica u Zadru.