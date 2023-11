'Nisam nikad bio na svinjokolji i ne prihvaćam poziv. DP, Most, Suverenisti su ih izmanipulirali'

Što se tiče afričke svinjske kuge, htio bih ponoviti s obzirom da je dio ljudi poslušao dio političkih stranaka, da su to ljudi koji se predstavljaju kao svinjogojci, a najčešće nemaju veze sa svinjogojstvom, a instruiraju ih Domovinski pokret, Most, Suverenisti i još neke manje stranke na istoku Hrvatske. Pravi predstavnici poljoprivrednika i svinjogojaca okupljeni su u okviru Hrvatske poljoprivredne komore, poručio je premijer Andrej Plenković govoreći o prosvjedima svinjogojaca zbog afričke svinjske kuge.

Naglasio je kako se radi o ljudima koji su inače skloni govoru mržnje u kontekstu drugih političkih tema i koji su vjerojatno plaćeni i izmanipulirani.

- Nastoje kreirati problem koji oni stvarno ni ne osjećaju niti imaju legitimitet za zastupati. Politički orkestriran prosvjed dijela ljudi iza kojih stoji nekoliko oporbenih stranaka, to je ključna poruka. Naslovi utjecajnih medija su lažni, pravi naslov treba biti DP, Most, Suverenisti i još neki izmanipulirali nekoliko poljoprivrednika, a na čelo stavili ljude koji sa svinjogojstvom nemaju veze ne bi li kreirali naslove da je neka velika drama s afričkom svinjskom kugom - dodao je premijer, koji bi se opet malo igrao uređivanja medijskih natpisa.

Ponovio je kako za ovu bolest ne postoje ni cjepivo ni lijek, a i da Hrvatska nije jedina zemlja u kojoj postoji ova bolest.

- Mjere koje se poduzimaju su jedine moguće za zaštitu, to su naredbe o mjerama ograničenja kako bi se širenje ove bolesti smanjilo. Ukoliko dođe do zaraze, nažalost, nema druge nego usmrtiti životinje. Sve to ovisi o razini biosigurnosti, što je ona niža, to znači da onaj koji se bavi uzgojem svinja nije učinio dovoljno da zaštiti, kad nema ASK-a, svoje svinje od potencijalne zaraze. To je bit - naglasio je.

Budući da ova Vlada brine o selu, poljoprivrednicima i svinjogojcima, dodao je, donijeli su odluke vrijedne 30 milijuna eura i potpore kojima će im se nadoknaditi šteta i kompenzirati nemogućnost njihove ekonomske aktivnosti.

- Do sada je isplaćeno preko sedam milijuna eura za više od 1150 posjednika koji su imali svinje. Intenzivirat ćemo, to je jasan nalog ministrici, da se ubrzaju isplate i da se maksimalno učini da se zaraza i dalje smanjuje. Mi trenutno imamo situaciju smirivanja zaraze. Činimo sve što i druge zemlje. I zato ovaj prosvjed nije stvarni napor zaštite seljaka nego politički pokušaj korištenja i zlorabljenja jedne bolesti i manipuliranje sa činjenicama. Oni koji nikakve veze sa Slavonijom nemaju, najedanput su se počeli tamo pojavljivati, indikativno je da su uvijek isti tu - oni koji su negirali Covid, sad su se pojavili na temi afričke svinjske kuge - rekao je.

Na pitanje hoće li se odazvati na poziv prosvjednika na svinjokolju, Plenković je kazao da neće.

- Nisam nikad u životu bio na svinjokolji i ne prihvaćam poziv - poručio je.