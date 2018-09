'Blažević je ležao u lokvi krvi, glava mu je bila na stepenici...'

U Splitu je nastavljeno suđenje Nikoli Gusiću Janjiću za ubojstvo torcidaša Ivana Mate Blaževića. U kolovozu prošle godine u Stobreču ubo ga je nožem u prsa i pobjegao. Blažević je preminuo u splitskoj bolnici pola sata nakon ranjavanja, a Gusić Janjić predao se nakon 40 dana bijega i skrivanja.

Žao mu je zbog Blaževića, ali se ne smatra krivim. Čini se kako će obrana inzistirati na nužnoj obrani jer po onome što se čulo prvog dana suđenja, od Gusić Janjića torcidaši su tražili da im se ispriča zbog sudjelovanja u sukobu koji se dogodio na Veliki petak. On nije pristao pa su krenuli za njim kada je napustio lokal. Potom je došlo do sukoba i ranjavanja Blaževića, piše Dalmatinski portal.

Svjedok Mislav P. u svojom je iskazu danom Državnom odvjetništvu nedugo nakon ubojstva opisao što je vidio i čuo. Tražio je da mu pročitaju iskaz.

- Nakon fešte Svetog Lovre dovezao sam se do Reketa. Vidio sam dvije djevojke za stolom, smjestio sam se uz šank, a onda je došlo petnaestak mladića. Znam Hasana, Blažević mi je prijatelj. Pili smo piće, čuo sam viku i prepiranje između Blaževića i meni tada nepoznatog mladića. Sjedili su stol do stola. Meni je izgledalo bezazleno, bilo je to više neko dobacivanje, a ne prepirka. Mladić se digao i izašao. Čuo sam krikove. Vidio sam Blaževića na podu, ležao je u lokvi krvi, glava mu je bila na stepenici.

Mladić je stajao s nožem i vikao: 'Ja sam ubojica!' Krenuo sam da mu oduzmem nož. Bio je to veliki nož. Uhvatio sam ga, ali se otrgnuo. Pokušao sam pomoći Mati, zaustaviti krvarenje. Činilo mi se da je prošlo dosta vremena dok je stigla Hitna pomoć - naveo je u svom iskazu svjedok.

Nije imao primjedbi osim što danas više nije siguran da je mladić s nožem vikao: 'Ja sam ubojica!'.

- Bio sam u šoku, ne znam jesam li to izjavio. Sada se ne sjećam - kazao je svjedok.

Na ispitivanju u Državnom odvjetništvu govorio je i incidentu koji se zbio na Veliki petak i koji je zapravo prethodio onome što se događalo u Reketu koji mjesec kasnije.

- Prije Uskrsa bio je incident s Antom Prološčićem Šerifom. Bio je pijan, provocirao je goste, Blaževića je napao s leđa. Pobjegao je, ali smo ga sustigli. Ne znam koji su bili motivi Gusić Janjića, ali on je tražio da prestanemo, čuo sam i da je izvadio nož - kazao je svjedok.

Rekao je i nekoliko riječi o Blaževiću.

- Izgubio sam prijatelja, bio je odličan čovjek. Nije izlazio vani s namjerom da izazove incident - rekao je svjedok.

Branitelje je zanimao sadržaj prepirke između Blaževića i Gusić Janjića i je li ih tko, osim svjedoka, pokušao smiriti.

- Nisam obraćao pažnju što su govorili, samo sam im rekao da se smire. Otišao sam za šank i uzeo pivo. Nisam pratio je li ih još tko pokušao smiriti, ali pretpostavljam da je netko normalan - kazao je svjedok.