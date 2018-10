'Nisam znao za aferu, ministar ne izvlači stare fajlove...'

SMS afera trese Hrvatsku. O njoj je za Dnevnik Nove TV govorio Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić sazvao je posebnu sjednicu odbora s temom curenja informacija u aferi SMS te zloupotrebe položaja.

Koje dokumente sutra možete dobiti od SOA-e i vodećih ljudi MUP-a?

Mi smo na sastanak pozvali šefove sigurnosnog sustava, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost ali i policiju i DORH. Njihova informacija ne mora biti u pisanom obliku, vremena nije ni bilo za to, ali određene odgovore možemo dobiti u direktnom razgovoru.

Očekujete li bojkot predstavnika Ministarstva ili očekujete da će Vam poslati svoje najjače ljude?

Sve ćemo vidjeti sutra na sjednici. Ozbiljnost situacije je nešto vrlo važno i za njih. Ako želimo povjerenje u institucije, odnosno da ne dođe do prostitucije institucija, onda je vrlo važno da oni budu zainteresirani da naprave sve na raščišćavanju afere.

Izvješće policijskog USKOK-a govori da oni sumnjaju da im je mjera probijena i o tome, obavještavaju Državno odvjetništvo koje cijelo vrijeme šuti. Zašto se, ako je mjera probijena, nije išlo pitati tko i šta je probio?

Državno odvjetništvo je onaj glavni šef kompletne istrage. Ono vodi istragu. To znači da oni određuju sve mjere i radnje. Njihovu odluku ne možete komentirati. Oni su neovisno pravosudno tijelo. Ne mogu ulaziti u to što se dogodilo. Državno odvjetništvo je prije promjene zakona kazneno gonilo osobe koje su bile prijavljene od strane policije. Sada se to promijenilo.

Zašto policija, ako su probijene mjere, nije sama mogla nešto napraviti?

Zbog promjene zakona. Danas krim-istraživanje i sve što se događa vodi Državno odvjetništvo.

Tko prvi dojavljuje da su mjere probijene?

MUP javlja šefu, odnosno iz MUP-a se javlja Državnom odvjetništvu RH. Potom se donosi odluka što dalje.

Da li u ovakvim slučajevima to mora znati, da su probijene mjere, ravnatelj policije ili ministar unutarnjih poslova?

Ravnatelj može znati za to, no ne može znati za svaku radnji. Ministar unutarnjih poslova više nije u toj situaciji, da mora znati jer policija više ne vodi krim istraživanje.

Pisalo se puno o slučaju elitne prostitucije. Da li ste tada kao prvi čovjek MUP-a bili upoznati s time?

Tada je slučaj već bio gotov. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost. Danas se recikliraju imena, to je slučaj iz 2011. Suđenje je bilo ekspresno završeno. Da li je time završena priča o kompromitaciji mjera? Državno odvjetništvo je jedina institucija koja može dati odgovor što su dalje napravili.

Oporba želi Saborsko istražno povjerenstvo, nema većinu, a ipak idete u to?

Oporba se ujedinila i krenula u to, jer je vrlo važno da se pokaže volja i želja. Da li će HDZ pokušati zatvoriti priču razlozima da je istraga otvorena, pa da time spriječi povjerenstvo, kao u slučaju Agrokora, to je pitanje..

Da li ste znali o ovom slučaju kao ministar ili ste znali samo preko medija?

Ja mogu samo informaciju dobiti. Kao ministar vi nemate pravo na informaciju o krim istraživanju. Možete samo znati post festum da je otišlo na Državno odvjetništvo ili da je suđenje završeno. U ovom konkretnom slučaju, kada se njega danas otvara, naravno da to nije stvar koja se nije ni onda znala.

Koliko je sustavu općenito potrebno da utvrdi vezu između primjerice vozača koji je navodno dao dojavu Vargi i Milijana Brkića?

Vrlo kratko vrijeme je potrebno, ukoliko se dođe do ljudi koji su koristili telefon, odnosno možete vrlo brzo saznati tko je vlasnik telefona.

Da li smatrate da je Milijan Brkić, tadašnji zamjenik ravnatelja policije znao 2011. da su mjere pukle?

Iz ovoga što čitate vrlo je jasno da je Milijan Brkić bio u toj priči unutra. To je savršeno jasno. Te priče do sada ne negira nitko. On je kao zamjenik ravnatelja policije sigurno bio u posjedu informacija i znao za tako nešto.

Da li bi se o ovome pisalo da Milijan Brkić nije na suprotstavljenoj strani Andreju Plenkoviću?

Pozadina i motiv ovoga je sigurno dio unutarstranačkog sukoba. Uvijek polazite od motiva. Koriste sustav za to. Koriste informacije koje imaju. Oni koji su zainteresirani da iskoriste određenu informaciju. To je njihov modus operandi.

Jeste li Vi kao ministar ste znali za ovaj slučaj?

Ja za ovaj slučaj nisam znao. Postao sam ministar 2012, a suđenje je završeno 2011. Sav taj postupak nije nešto o čemu se informira ministar. Ministar ne izvlači stare fajlove. SDP nije tako radio, HDZ tako radi.