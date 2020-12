Rekla nam je da se izvrsno osjeća i da je jako sretna. Nažalost, teško joj pada cijela situacija, ali i nama isto. Nismo navikli da se ne vidimo ovako dugo. Ona je jako snažna žena i nikad se ne žali, rekla nam je Daria Buljat, unuka Branke Aničić (81), prve žene koja se cijepila protiv korone u Hrvatskoj.

- Ništa nisam osjetila. Sad opet možemo nastaviti uživati u životu. Cijepite se radi vaših obitelji. To je jedino rješenje - rekla je gospođa Branka odmah nakon cijepljenja.

- Kad je čula da dolazi cjepivo, odmah je rekla da će se cijepiti. Ona jako pazi na svoje zdravlje. Jako mi je pomagala oko moje djece, njenih praunuka, koji kad su vidjeli baku na TV-u su bili jako uzbuđeni. Jedva čekamo da se vidimo, a kad će to biti, ne znamo. Ona voli šetati, voli društvo i teško joj pada ova izolacija. Čujemo se svaki dan, ali ona je žena od dodira - rekla je unuka Daria i nadodala kako su joj njena djeca poslali poklone za Božić.

- Moj otac, njezin sin, joj svaki mjesec pošalje sve što joj je potrebno, ali zbog situacije s pandemijom to nam nije dovoljno. Pogotovo u ovo blagdansko vrijeme, ali nadamo se da će brzo proći da se napokon možemo svi zajedno skupiti, cijela obitelj - rekla je Daria.

Gospođa Branka je na cijepljenje došla jako dobro raspoložena, a za taj događaj se i posebno sredila. Nova frizura, izvrsno usklađeni detalji, na sve je gospođa Branka pazila.

- Ja sam bila farmaceutski tehničar. Imam dva praunuka, Milu i Antonija u Selinama kraj Starigrada i veselim se susretima s mojim praunucima, to mi je najveća želja poslije cijepljenja. Zbog toga, a tako bi i drugi trebali misliti, ne samo na sebe, nego na svoje bližnje i starije i bolesne. Tako ćemo ih zaštiti i tako ćemo moći svi izaći iz tog začaranog kruga koji sad ima izlaz. Ni slučajno mi nije bio problem odlučiti se da ću se prva cijepiti. Malo sam iznenađena tolikim brojem medija, ali to je normalno. Ništa me posebno nije uzbudilo. Osjećaj da sam se prva cijepila mi je nevjerojatan. Malo je bilo na brzinu pa se nisam ni snašla još. Stvarno smo zadovoljni u domu i lijepo nam je i imamo krasan park, sve u cvijeću, prekrasno je. Brinu se o nama svi koji rade u domu i zahvaljujemo se svim djelatnicima na njihovom trudu - rekla je Branka. Kada su je pitali hoće li i sutra biti spremna stati pred medije, spremno je odgovorila.

- Možete me i sutra doći snimiti i vidjeti kako sam. Nema problema, ja sam sigurna da ćete me naći ovakvu kao i sad. Ne sumnjam u to uopće, nevjerni Tome neka razmišljaju o tome sad. Ne zamjeram ja ovima koji se neće cijepiti. Mora ih netko uvjeriti, moraju iz primjera vidjeti. - zaključila je Branka.

U Hrvatsku je u subotu stiglo prvih 9750 doza cjepiva protiv korona virusa tvrtke Pfizer-BioNTech, koja su tijekom nedjelje raspodijeljena županijskim zavodima za javno zdravstvo. Hrvatska je dosad osigurala ukupno 5.905.000 doza cjepiva protiv Covida-19, a cilj je da se cijepi minimalno 70% građana.

Vlada je donijela Plan cijepljenja prema kojem će se cijepljenje odvijati istodobno u svim županijama.

Do kraja ožujka u Hrvatsku bi trebalo stići 270.000 doza cjepiva. Premijer Andrej Plenković izjavio je kako je uvjeren da će se cijepiti ogroman broj hrvatskih građana. Na pitanje novinara zašto se među prvima nije cijepio državni vrh, Plenković je odgovorio kako su prve doze cjepiva ipak bile za najugroženije skupine poput građana u domovima za starije, liječnike koji su na prvoj crti.