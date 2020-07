'Nismo našli jazavce u Vladi, a tražili smo i Yutelovu školu...'

Ja poštujem predsjednika i instituciju predsjednika. Išao sam provjeravati njegove navode, na kraju mi se čini da ga je možda netko od njegovih sugovornika dezinformirao, kaže Plenković

<p>U razgovoru za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3859928/andrej-plenkovic-gostuje-u-rtl-u-danas-prvi-intervju-premijera-u-njegovom-drugom-mandatu/" target="_blank">RTL Danas</a> Andrej Plenković je komentirao izjave i odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem.</p><p><strong>U Knin ćete zajedno s predsjednikom Republika Zoranom Milanovićem, nakon verbalnog okršaja proteklih dana. Danas je rekao: "To nisam doživio ni od Sanadera ni od Kosor ni od Karamarka". Najavljivali ste tvrdu kohabitaciju, kako biste ovo sada nazvali?</strong></p><p>"Moramo prije svega pogledati činjenice. Predsjednik Republike je jučer govorio o nekakvom tvitu u kasnonoćnim satima, koji je navodno usmjeren protiv njega. Evo, mi smo pretražili sve u Vladi, sve kompjutore, tvit nismo našli."</p><p><strong>Danas se ispravio, referirao se na vašu izjavu.</strong></p><p>"Dobro. Ondo smo ga isto čuli kako postoje jazavci u Vladi. Jazavci. Pretpostavljam da je mislio na moje suradnike. Ja sam pretražio cijelu Vladu, angažirali smo naše pripadnike, djelatnike sigurnosti, niti jazavce nismo našli. Čak nema ni materijalnih dokaza da su ovdje ikad boravili."</p><p><strong>Kako vaš odnos može dalje funkcionirati?</strong></p><p>"Znate što smo onda još provjeravali? Imali netko tko je završio školu Yutela, neku medijsku školu Yutela. Išli smo u kadrovsku službu, verificirali sve kurikulume i nema nikakvih podataka čak ni tragova da netko ima Yutelovu školu, a izgleda da čak ni te škole nije bilo."</p><p><strong>Ironični ste sada...</strong></p><p>"Ne, ja sam ozbiljan. Ja poštujem predsjednika i instituciju predsjednika. Kao odgovoran predsjednik Vlade išao sam provjeravati njegove navode, na kraju mi se čini da ga je možda netko od njegovih sugovornika dezinformirao, doveo ga u zabludu. Koji su razlozi da ga netko od njegovih sugovornika tako dezinformira i toliko dovede u zabludu, to bi on morao vidjeti. Jesu li oni bili pod utjecajem nečega, ja to ne znam."</p><p><strong>Mislite da su oni zaslužni za to što je on rekao?</strong></p><p>"Ja sam siguran da on sam od sebe ne bi tako nešto krivo kazao."</p>