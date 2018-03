'Nismo znali čime se bavi. Lani mu je umro sin, a onda i žena'

Bivši špijun i pukovnik u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi, Sergei Skripal u kritičnom je stanju nakon izlaganja još uvijek nepoznatoj tvari, objavio je u ponedjeljak BBC.

Skripala, za kojega se pretpostavlja da ima 66 godina pomilovao je 2010. tadašnji ruski predsjednik Dmitry Medvedev, da bi kasnije dobio azil u Velikoj Britaniji nakon razmjene špijuna između SAD-a i Rusije.

Foto: REUTERS TV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prema dostupnim informacijama, uz Sergeia, policija je na klupi u blizini restorana Zizzi u gradu Salisburyu u zapadnoj Engleskoj pored onesviještenog umirovljenog agenta pronašla i njegovu 33-godišnju kćerku Yuliju - također bez svijesti. Ona inače živi u Rusiji, ali je došla u posjet ocu.

Prolaznica Freya Church koja je ih je vidjela na klupici za BBC je ispričala:

- Ona je bila naslonjena na njega i izgledala je onesviještena, a on je činio neke neobične pokrete, gledao je u nebo. Izgledali su oboje kao da su konzumiralo nešto žestoko.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Policija je zatvorila talijanski restoran Zizzi kao mjeru opreza, jer sumnjaju da su oboje ili jedan od njih ondje večerali prije incidenta. Također, policija je na nekoliko lokacija u gradu blokirala prilaze te je potpuno izolirala bolnički dio u kojemu su smješteni Skripal i njegova pratilja, za koju se vjeruje da je član obitelji. U policiji kažu da na Skripalu i kćeri nisu našli nikakve vidljive fizičke ozljede.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Procurile su snimke nadzornih kamera, koje prikazuju Sergeja Skripala i njegovu kći Juliju kako prolaze ulicom mna lokaciji između restorana Zizzi u kojemu su večerali i klupice gdje su pronađeni u nesvjesti.

Zanimljiva je i vijest da su dvojica policajaca, koji su se bavili slučajem, primljena su u bolnicu zbog lakših simptoma no ubrzo su pušteni doma.

Također, djelatnik Hitne pomoći koji je pružao prvu pomoć onesvještenima, zadržan je u bolnici.

Exclusive: CCTV believed to show former Russian spy Sergei Skripal and 'daughter' in Salisbury moments before they were found unconscious pic.twitter.com/RM9sh78hd6