Ništa od YouTubea: Đaci neće moći sami instalirati aplikacije

Tableti koje će učenici u osnovnim školama dobiti početkom drugog polugodišta imaju veliki ekran, aplikacije rade solidno, a prvo vrijeme korištenja sigurno će proteći u odgonetavanju kako se ulogirati, otključati aplikacije te kako će se koristiti SIM kartice, koje također stižu u škole.

To su sumirani dojmovi naše novinarske redakcije koja je na testiranje dobila jedan od 91.641 uređaja koji će se koristiti u nastavi u sklopu programa reforme “Škola za život”. Veličina ekrana od 10,1 inč svakako mu osigurava preglednost, no rukovanje bi klincima moglo biti nespretno. Što se tiče samih dimenzija, usporedili smo ga s Appleovim tabletom iPad 6 - tablet koji je tvrtka S&T Hrvatska nabavljala za hrvatske škole sa zaštitnom futrolom teži 798 grama. IPad 6 na istoj vagi i u istoj futroli teži 734 grama, a dimenzije ekrana su mu 9,7 inča. Appleov tablet uzeli smo za usporedbu zbog njegove široke uporabe.

No zanimljivo je da se u uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja koje su dobile škole ističe kako je “prilikom planiranja nastave potrebno uzeti u obzir opterećenje školskih torbi, te se ne preporučuje istodobno nošenje tableta i udžbenika”. S obzirom na to da je digitalni sadržaj direktno vezan uz udžbenike, upitno je kako će se to izvoditi, ali i potvrđuje prvi dojam da je tablet prilično velik i težak.

Foto: Željko Hladika/24sata

Ono što treba uzeti u obzir kod tehničkih karakteristika školskog tableta je snažna baterija izrađena od aluminija, koja će, tvrde u tvrtki S&T, držati i više od osam sati. Zbog toga je tablet i nešto teži. Tablet ima gumeni zaštitni okvir te futrolu koja se savija u držač za tablet. No futrola može držati tablet samo ako je u vodoravnom položaju, iako je dio digitalnog sadržaja zamišljen za okomiti položaj.

Aplikacije tri izdavača čiji se udžbenici najviše koriste u školama (Školska knjiga, Alfa, Profil Klett) isprobali smo na 4G mreži, na kakvoj će se raditi i u dosta škola. Aplikacije izrađene na platformi Mozabook doslovce prate i prenose stranice udžbenika, uz linkove na 3D projekcije (npr. Stonehenge ili dinosaur), kviz znanja ili video i audio sadržaj. Izzy platforma izdavača Profil Klett više se oslanja na multimedijalna rješenja i sličnija je web edukativnim stranicama. Dok smo isprobavali aplikacije, ekran povremeno nije reagirao, no svi sadržaji su se otvarali. Što se tiče preglednosti, s obzirom na to da su mnogi učitelji i učenici već koristili ove ili slične aplikacije, unatoč velikoj količini sadržaja ne bi trebalo biti problema u snalaženju.

Ono na što učitelji već upozoravaju je činjenica da zamjetan broj škola, ali i učenika, nema internet. Zbog toga su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja najavili kako će teleoperateri školama dostaviti SIM kartice s 2,5 GB podatkovnog prometa mjesečno tijekom 12 mjeseci te s besplatnim pristupom digitalnom sadržaju nakladnika. Kako ističu u ministarstvu, teleoperateri nikome neće naplaćivati ovaj osnovni paket, a roditelji će moći doplatiti dodatne opcije. SIM kartice dostavljat će tri najveća teleoperatera, a učenici, odnosno roditelji će birati čiju karticu žele.

Instalirane aplikacije moći će se koristiti i izvan internetske mreže, no neće biti mogućnosti, kažu nam u Ministarstvu, da se samostalno instaliraju aplikacije poput YouTubea, Netflixa, ili videoigre. Te edukativne aplikacije instalirat će zaposlenici koje odredi škola, najčešće nastavnici informatike ili oni koji su zaduženi za sustav e-dnevnika.

- Svi tableti koji se nabavljaju u okviru "Škole za život" bit će vlasništvo škole te su sve škole dužne prilikom podešavanja uključiti ih u sustav Mobile device management koji omogućava instalaciju aplikacija sa središnjeg mjesta te podešavanje ostalih postavki za uporabu tableta u obrazovnom okruženju. Instalacija aplikacija moguća je samo od strane školskih administratora ili od strane CARNET-ove središnje podrške tako da učenici neće imati mogućnost samostalne instalacije aplikacija na spomenute tablete - napominju u MZO.

Foto: Željko Hladika/24sata

Savjeti Marlene Bogdanović

Marlena Bogdanović, učiteljica razredne nastave u OŠ Tučepi u Makarskoj, koja je prva u Hrvatskoj uvela tablete u nastavu, za 24sata dala je nekoliko preporuka učiteljima za rad s novom opremom. Inovatorica u nastavi koja već godinama uspješno primjenjuje nove nastavne modele, te o njima drži predavanja kolegicama i kolegama diljem Hrvatske, ističe kako se nitko, pa ni roditelji, ne treba bojati tehnologije ako se ona koristi pravilno dozirano i na pravi način. Upravo je doziranost najvažnija, ne samo u školi, već i kod kuće, te vrijeme provedeno s tabletom ili mobitelom ne bi trebalo biti dulje od vremena provedenog vani ili u nekoj fizičkoj aktivnosti.

1. Dobro je početi sa primjerima i aktivnostima koje su drugi učitelji već isprobali u praksi. Mnogi su učitelji koji već godinama koriste tehnologiju u nastavi objavili svoje primjere na internetu, pa tako i ja. Isprobani primjeri grade samopouzdanje učitelja koji trenutno možda i nisu vični tehnologiji. Vježbom do savršenstva!

2. Sve što se na tabletima planira raditi sa učenicima obavezno treba prethodno isprobati na vlastitom uređaju. Učitelj treba i sam izraditi zadatak koji planira dati učenicima. Evo zašto:

a) Aplikacije se stalno mijenjaju i ažuriraju - ono što je radilo prošli mjesec ne mora raditi i danas.

b) Dok učitelj izrađuje zadatak za učenike najbolje može vidjeti sve dobre i loše strane zadatka, pa na satu dati korisne i vrijedne upute učenicima.

c) Učenici brzo i lako uoče koliko se učitelj spremao za sat i koliko dobro poznaje aplikacije i postupke o kojima govori. Važno je učenicima poslati poruku da si se spremao i dao si truda. Tako šaljemo važnu odgojnu poruku učenicima koji učitelje koji se trude i redovito spremaju za sat više cijene i bolje poštuju.

d) Prilikom isprobavanja aplikacija na tabletu najbolje dobijemo dojam o vremenu koje je potrebno za izvršenje nekog zadatka. Tableti su pomoćno sredstvo u nastavi! Nakon dijela sata na kojem se koristila tehnologija slijedi razgovor i analiza postignuća, zapisivanje utisaka u bilježnicu, vrednovanje aktivnosti i sl.

3. Tražiti učenike za savjet i pomoć! Učenici će rado pomoći ako učitelju negdje stvari "zaštekaju" tijekom korištenja tehnologije na satu. Lijepo je učenicima odati priznanje za njihove vještine i sposobnosti i naučiti nešto korisno od njih. Ipak je tehnologija "alat" njihova vremena! Mi je od njih samo posuđujemo :)

4. Zdravlje je na prvom mjestu!

Treba misliti i na "zdravlje" uređaja ali i na psihičko i fizičko zdravlje učenika. Učenicima stalno treba ukazivati na važnost odgovornog i brižnog odnosa prema uređajima. Iza svakog korištenja tehnologije treba izvesti vježbe razgibavanja - barem nekoliko minuta. Opet, sve je važno pokazati vlastitim primjerom.